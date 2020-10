L´Ajuntament de València licita les obres d´una Escoleta Infantil de 0 a 3 anys en l´Avinguda Alfahuir

Print This Post

La Junta de Govern adjudica per més de 10 milions d’euros les obres de la plaça de la Reina

VALENCIA 2020-10-06 RdP de JGL

La Junta de Govern Local ha aprovat hui per 545.000 la licitació d’una escoleta infantil per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys al barri de Sant Llorenç. L’escoleta està pendent de construcció des de l’any 2014 i s’hi preveu que estiga acaba l’any que ve. D’altra banda, ha adjudicat també per més de 10 milions d’euros les obres d’urbanització de la plaça de la Reina.

L’escoleta infantil de 0 a 3 anys situada a l’avinguda Alfauir i el carrer diputada Clara Campoamor es va iniciar l’any 2014 però l’entrada en concurs de creditors de l’empresa adjudicatària va paralitzar les obres durant sis anys. La Junta de Govern Local ha aprovat hui la licitació de les obres del nou projecte de l’escoleta per valor de 545.000 euros. Les obres acabaran l’any 2021.

El vicealcalde i portaveu municipal, Sergi Campillo, creu que per fi s’ha desembussat “un dels projectes que l’anterior govern deixà a mig fer” i que, per això, s’ha hagut de licitar de nou tot el projecte. Campillo diu que “la creació d’escoletes públiques infantils és un projecte de ciutat”. El vicealcalde ha afirmat que per al govern municipal és “molt important que hi haja una xarxa pública i de gestió directa d’escoletes, i més en l’etapa educativa de xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys”.

ADJUDICACIÓ DE LA PLAÇA DE LA REINA

D’altra banda, el govern municipal ha adjudicat també les obres de reurbanització de la plaça de la Reina per 10.782.070 euros, el que comporta una rebaixa del 24’7% sobre el preu inicial de licitació. Amb posterioritat, i en un termini no inferior a 15 dies, es podrà formalitzar el contracte. El vicealcalde Campillo ha recordat que “la plaça de la Reina és una de les places més emblemàtiques de la ciutat i un espai patrimonial impressionant per la presència de la catedral”. Campillo ha dit que “en totes les ciutats europees tenen peatonalitzada la plaça de la catedral però València ha patit una anomalia” en matèria de mobilitat. El portaveu ha insistit que el govern municipal “continuarà amb la peatonalització perquè ens ho demana la ciutadania”.

D’altra banda, la Junta de Govern Local ha aprovat la creació d’una oficina per a desenvolupar l’agenda 2030 de la ciutat de València. Campillo ha insistit que, de tant en tant, “cal parar, alçar la mirada i reflexionar sobre el projecte de ciutat a llarg termini”. En este sentit, el vicealcalde ha anunciat grups de treball per a desenvolupar eixe model de ciutat “en línia amb els objectius de Nacions Unides en la seua agenda 2030”. El primer grup de treball, que segons el vicealcalde estarà integrat per l’ajuntament i diversos actors de la societat civil de la ciutat, analitzarà el camí cap a la transició energètica.

D’altra banda, la Junta de Govern Local ha aprovat el protocol de teletreball de l‘Ajuntament. Sergi Campillo ha destacat que “València és la primera administració que té un protocol de teletreball i que s’ha aconseguit amb la unanimitat de tots els sindicats amb representació al consistori”.