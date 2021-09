L’Ajuntament de València licita l’obra de reforma dels accessos al Parc del Gulliver

Connect on Linked in

El vicealcalde explica que l’objectiu és “dignificar la zona de pícnic i els accessos al parc infantil més visitat de València”.

L’Ajuntament ha convocat la licitació mitjançant procediment simplificat per l’obra de reforma de l’exterior del parc Gulliver. “Es tracta d’uns treballs que ja s’havien licitat en un concurs que finalment va quedar desert, i ara tornem a traure a licitació el projecte revisat”, tal com ha informat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, en recordar que l’objectiu d’esta intervenció és “dignificar este espai, amb una zona de pícnic que, igual que la zona infantil, és de les més utilitzades en la nostra ciutat”.

Amb esta remodelació de la zona d’accés, que serà licitada per un import de 118.201,57 €, “es pretén crear una zona que complisca la seua funció d’espai lúdic, per a pícnic i activitats col·lectives, i que alhora actue d’avantsala del parc del Gulliver”.

Amb esta intervenció se substituirà el paviment de llambordes que actualment es troba alçat, es remodelaran els accessos i es construiran nous recintes per a acollir de manera segura les màquines dispensadores d’aliments. El control d’accés serà un altre dels elements que es milloraran amb la substitució dels actuals torns per comptadors electrònics.

Sergi Campillo ha recordat que “el parc del Gulliver és tot un referent a València”. “De fet –ha aclarit- és el parc infantil més visitat de la ciutat i un dels principals atractius de la ciutat per al turisme familiar des de fa 30 anys, per això considerem necessari dotar-lo dels accessos i les condicions més dignes possibles”. El vicealcalde també ha avançat que “el projecte de reforma integral de la figura i de tot l’espai interior del parc està molt avançant i en breu podrem traure a licitació les obres de restauració de la figura. El més important és obrir el parc l’abans possible després de la reforma integral”.

El parc se situa en el tram XII del jardí del Túria i és gestionat per l’OAM Parcs i Jardins. L’enorme figura de 70 metres d’envergadura, que representa al protagonista de l’obra de l’escriptor irlandés Jonathan Swift és una de les imatges icòniques de València: un gegant, com el del seu conte, sobre el qual els xiquets i les xiquetes -i també persones adultes-, poden jugar i llançar-se com els lil·liputencs del conte. Encarregat per l’Ajuntament de València en 1990 a l’arquitecte Rafael Rivera i a l’artista faller Manolo Martín, consta d’una estructura buida revestida de materials blans, formant sobre ella diferents zones de joc: tobogans, escales, passarel·les… tot, amb l’al·licient que l’entrada al recinte és totalment gratuïta.