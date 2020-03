L’Ajuntament de València llança una campanya informativa sobre ajornament de pagament d’impost

Vilar ha afegit que s’han habilitat línies telefòniques com a complement d’esta campanya informativa, amb la finalitat exclusiva que es puga consultar qualsevol dubte sobre els aspectes tributaris que puguen sorgir en els ciutadans i ciutadanes o empreses. Els telèfons habilitats són: 96-2081360, 96-2081989, 96-2081353, de 8,30 a 14 hores per a informar sobre tots els assumptes tributaris, fins i tot d’exempcions bonificacions, ajornaments i fraccionaments ja previstos inicialment en les ordenances. A més, es durà a terme una campanya d’informació mitjançant enviament de cartes als domicilis.

L’edil ha assenyalat que amb esta iniciativa l’Ajuntament «vol buidar qualsevol confusió que puga estar sembrant els grups municipals d’oposició PP i Ciutadans»,als qui ha demanat «responsabilitat». «L’Oposició hauria de saber que els rebuts s’envien a partir del 28 de febrer, moment en el qual es desconeixia l’abast de la pandèmia, per la qual cosa seria d’agrair que no generen més alarma entre una ciutadania preocupada per la situació», ha manifestat.

El període voluntari per a pagar l’Impost de Béns immobles (IBI) a València havia d’acabar el 30 d’abril, però el ple va aprovar dijous passat prolongar-lo fins al 10 de juliol, per la crisi sanitària. A més, en el passat ple «també es va explicar que els rebuts estaven arribant als domicilis perquè s’havien emés abans de la crisi, però tothom podia acollir-se a l’ajornament», ha recordat.

«Ningú està obligat a pagar els rebuts fins a la nova data acordada, i qui tinga domiciliada la seua tributació també pot acollir-se a l’ajornament; simplement ha de retornar el rebut en el banc», ha recordat el regidor. A més de l’IBI, l’ajornament en el pagament correspon també a taxes de guals, i taules i cadires, entre altres. El regidor d’Hisenda assegura a més que s’està estudiant la suspensió total enguany en alguns casos.

