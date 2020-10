L’Ajuntament de València llançarà una nova línia formativa en línia després de l’èxit d’esta primera edició

Connect on Linked in

«Enguany vam decidir fer un pas més pel que fa a formació, oferint una nova línia de cursos exclusivament online, un programa que ha cobert necessitats formatives en un període especialment difícil a causa de la crisi sanitària de la covid-19 i ha permés a les persones inscrites a València Activa continuar els seus itineraris formatius des de casa», ha explicat la responsable de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé.



Durant tot este temps s’han impartit continguts orientats a l’adquisició i millora de les competències personals per a l’ocupació a través de 4 cursos massius en línia i de 35 «píndoles» formatives d’àrees tan variades com competències digitals; habilitats personals per a la cerca d’ocupació, màrqueting digital, comerç electrònic i tecnologies habilitadores. Ha estat una formació oberta, dirigida tant a persones en situació de desocupació, com a emprenedors i emprenedores o persones ocupades que han volgut aprofundir en alguna matèria concreta. Tal com ha subratllat Bernabé, «les persones inscrites han pogut adaptar els seus horaris compatibilitzant la vida personal, familiar i laboral amb l’adquisició de nous coneixements».



Per això, «i atesos els resultats obtinguts després d’esta primera fase, hem apostat per continuar amb esta mena de formació que no requereix presencialitat, és àgil, flexible i aborda multitud d’aspectes relacionats amb les competències personals per a l’ocupació i les noves tecnologies aplicades al treball. Continuarem amb més «píndoles» i MOOCs que, a més d’ampliar el número, abordaran nous continguts» ha avançat la regidora.