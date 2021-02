L’Ajuntament de València modifica el calendari i la planificació dels ecoparcs mòbils municipals, que estaran, com a mínim, un dia al mes en cada barri

Print This Post

Sant Isidre i la Punta tindran també per primera vegada servici d’ecoparc mòbil



A partir del dia 1 de febrer, la Regidoria d’Ecologia Urbana modifica el calendari i la planificació dels ecoparcs mòbils municipals, que estaran, com a mínim, un dia al mes en cada barri. A més, els barris de Sant Isidre i la Punta disposaran també per primera vegada d’este servici. Es tracta d’augmentar les freqüències, els serveis i el ventall horari d’estos punts verds per afavorir el reciclatge de veïns i veïnes. El vicealcalde de València i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha afirmat que “cada ecoparc estarà onze hores seguides en cada ubicació un dia cada mes i, d’eixa manera, els veïns i veïnes que treballen es poden adaptar depenent del seu horari laboral”.



Així, els tres ecoparcs mòbils municipals s’ubicaran en 58 ubicacions distintes de la ciutat, com a mínim un dia en cada barri. En algunes zones, com Sant Marcel·lí, Russafa, el Saler, Morvedre, Benimàmet, Benimaclet, Benicalap, Campanar, Beteró i Malilla estaran dos vegades al mes mentre que al Cabanyal-Canyamelar hi ha haurà servei d’ecoparc tres vegades al mes.



Per primera vegada, Sant Isidre i la Punta disposaran també d’este servici. A la Punta, el punt verd s’ubicarà una vegada cada mes a l’avinguda Jesús Morante Borràs, 176, davant la seu de l’alcaldia d’este barri. A Sant Isidre, l’ecoparc mòbil s’instal·larà a l’encreuament dels carrers José Andreu Alabarta i Mariano de Cavia. Sergi Campillo ha afirmat que “és una de les novetats d’enguany”. Segons Campillo “hem inclòs una petició que ens havien reclamat els veïns i veïnes d’estes zones. És una reivindicació històrica de dos barris que havien demanat reiteradament tindre servei d’ecoparc mòbil. En el cas de la Punta, a més, era una reivindicació que ens havia fet també l’alcalde pedani”.



Els tres ecoparcs mòbils municipals tenen un horari ininterromput de 8 a 19 hores de dilluns a divendres i de 9 a 14 hores dissabte.



El vicealcalde i president de l’EMTRE, Sergi Campillo, ha afirmat que “ens aproximem al model de funcionament dels ecoparcs de l’Entitat Metropolitana de Tractament de Residus. Fins ara, els ecoparcs estaven una hora a la setmana en cada ubicació i això dificultava molt que els veïns i veïnes que treballaven pogueren anar si els coincidia amb el seu horari de treball”. Segons Campillo, “a partir d’ara, el veïnat té un ample marge d’hores i, per tant, es poden adaptar depenent del seu horari de treball”.



Per ampliar l’oferta de reciclatge, el pressupost municipal destinat a ecoparcs mòbils passa dels 209.000 euros de 2020 a 270.000 euros en 2021.



L’ECOPARC DE L’EMTRE



El servei municipal d’ecoparcs es complementarà amb la planificació que ja manté l’Entitat Metropolitana de Tractament de Residus (EMTRE), que també disposa d’un ecoparc mòbil destinat íntegrament a recórrer els barris i els pobles de la ciutat de València en jornades completes. Així, durant el 2021, l’ecoparc mòbil de l’EMTRE s’ubicarà a Massarrojos, Benifaraig, Carpesa, Marxalenes, Sant Llorenç, la Tabacalera, la plaça de l’Ajuntament, Nou Moles, Patraix, la Fonteta de Sant Lluís, la Torre, el Forn d’Alcedo, el Palmar i el Perellonet. L’horari de l’ecoparc de l’EMTRE és de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores de dilluns a divendres. Dissabte només està operatiu en horari matinal.



A més, la ciutat de València disposa d’un ecoparc fix al Polígon Vara de Quart, que es troba operatiu ininterrompudament de 9 a 21 hores de dilluns a dissabte mentre que diumenge tanca a les 14 hores.



QUÈ PODEM DIPOSITAR A L’ECOPARC MÒBIL



Als ecoparcs mòbils podem dipositar, en principi, els atifells i productes que no poden anar a cap contenidor. Als ecoparcs mòbils municipals podem dipositar olis de cuina i de motor, aerosols, bateries, telèfons mòbils, xicotets electrodomèstics, cartutxos de tinta, fluorescents, piles alcalines i de botó, radiografies i envasos plàstics contaminats, entre d’altres.



Per a residus de major grandària, com mobles, matalassos o electrodomèstics grans, cal acudir a l’ecoparc fix de Vara de Quart o telefonar al 010 per sol·licitar el servei gratuït de recollida de mobles i electrodomèstics.