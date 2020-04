l’Ajuntament de València mostra l’impacte del coronavirus sobre la ciutat aprofitant la tecnologia smartcity

Connect on Linked in

L‘Oficina de Ciutat Intel·ligent mostra de manera simplificada la monitorització smartcity dels efectes de la COVID-19 sobre aspectes com el trànsit, la contaminació o el consum d’aigua.





L’Ajuntament de València oferix des de hui en obert els resultats simplificats de diverses ferramentes smartcity que permeten monitoritzar com està afectant la crisi de la COVID-19 a la ciutat pel confinament i les restriccions de mobilitat a la ciutadania i a l’activitat econòmica derivades de l’estat d’alarma. La selecció de gràfiques publicades presenten l’evolució diària de diversos paràmetres com ara el trànsit a les principals vies i accessos de la ciutat, la recollida de residus, el consum d’aigua o la contaminació, entre altres, i s’han incorporat ja al portal coronavirus.valencia.es que centralitza diversos recursos municipals i oferix un seguiment de la pandèmia tant al territori valencià com al conjunt de l’Estat i les comunitats autònomes gràcies a diverses ferramentes smart.



El regidor d’Agenda Digital, Pere Fuset, ha explicat que “les dades que ara estan a disposició de la ciutadania són un breu extracte dels potents quadres de comandament smartcity dels quals disposa València i que servixen per optimitzar la informació per a la millor presa de decisions a partir d’informes detallats i configurables”. Fuset ha explicat que a partir de l’estat d’alarma decretat pel govern “l’Oficina de Ciutat Intel·ligent ha respost amb agilitat creant quadres de comandament específics amb què aprofitem la gran aposta de València per la filosofia smartcity per monitoritzar ara l’afecció sobre la ciutat i orientar millor les decisions relacionades per part de l’Ajuntament”.



Per exemple, “estes gràfiques permeten a la ciutadania comprovar amb una simple ullada com l’entrada en vigor de l’estat d’alarma va alterar de manera abrupta tots els paràmetres des del primer minut, com ara el trànsit, el volum de passatgers de l’EMT i la contaminació, que van experimentar una gran davallada que en alguns casos s’ha ampliat progressivament. Una tendència que deixa entreveure que el seguiment del confinament ciutadà ha crescut amb el pas dels dies”. Tal i com mostren les gràfiques publicades “estes reduccions són especialment significatives durant el període que ha estat en vigor el permís retribuït recuperable decretat pel govern d’Espanya i encara més durant els dies festius de la Setmana Santa”.

Així, per exemple, la informació publicada per l’Ajuntament mostra com el dilluns 16 de març, primer dia laborable de l’estat d’alarma, el trànsit es va reduir en un 58,471 % a les principals vies de la ciutat respecte al dilluns anterior, una reducció que encara és major dos dies després arribant a un -69,457 % el dia 18 de març en comparació amb les dades de la setmana anterior.

Per contra, el dimarts 14 d’abril, primer dia en què determinats sectors econòmics pogueren tornar a l’activitat, el trànsit a les vies principals es va incrementar en un 35,172 % respecte al dimarts anterior amb el permís encara vigent, oferint així unes dades molt semblants al dimarts 24, encara previ a esta mesura extraordinària afegida a l’estat d’alarma.

De manera pareguda, les ferramentes smart permeten comprovar la incidència sobre les persones usuàries de l’EMT si bé l’evolució ací és més gradual i la davallada s’inicia amb la suspensió dels actes fallers per acabar d’aprofundir-se amb la declaració de l’estat d’alarma. Les gràfiques mostren també grans variacions pel que fa al consum global d’aigua derivades de la suspensió de bona part de l’activitat econòmica i la dràstica reducció de la contaminació per diòxid de nitrogen, especialment vinculada a la circulació de vehicles. Entre altres, també es mostra el seguiment en la recollida de residus que com la resta de paràmetres també oferix variacions importants derivades dels efectes de la pandèmia COVID-19.



PLATAFORMA VLCI.



L’Ajuntament de València exhibix així a la ciutadania alguns exemples simplificats del potencial tecnològic de la seua plataforma de ciutat (Plataforma VLCi) on es consoliden dades i informació de diferents sistemes d’informació municipals (població, cicle integral de l’aigua, mobilitat, seu electrònica, edificis municipals…), així com informació de dispositius que es troben disseminats per la ciutat (sensors mediambientals, sensors de soroll, espires electromagnètiques, càmeres de control de trànsit, lluminàries) que seran ampliats els pròxims mesos gràcies a diversos projectes que han accedit al finançament de Red.es.



La versió pública d’este nou quadre de ciutat dedicat als efectes de la COVID-19 se suma a altres ferramentes smart que la plataformaVLCI ja oferia a la ciutadania, com ara el potent geoportal, el quadre de comandament ciutadà “València al Minut” o l’AppValència disponible als dispositius mòbils. Junt a estes ferramentes públiques l’Ajuntament també disposa de diverses solucions d’ajuda a la presa de decisió estratègica i operativa dels servicis municipals sobre el que es denominen quadres de comandament situacionals, que fan referència entre altres a l’esfera econòmica, l’administrativa i sobre la mobilitat.



Fuset recorda que “este bon ús de ferramentes smart ha sigut determinant perquè la UIT de Nacions Unides designara fa uns mesos a l’Ajuntament de València al capdavant d’un grup de treball mundial sobre plataformes de ciutat”. Un encàrrec al qual s’ha sumat la passada setmana una nova proposta que “ens ha portat a liderar des de València un nou grup de treball sobre la resposta smartcity de les ciutats enfront de la pandèmia de la COVID-19”. Dos encàrrecs que per a Fuset “són una gran responsabilitat però també un gran reconeixement per a la ciutat i per a una Oficina de Ciutat Intel·ligent que ha estat capdavantera i que ja servix de guia per a moltes ciutats del món”.