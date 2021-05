L’Ajuntament de València no registra persones contagiades ni en quarantena entre el personal municipal per primera vegada des de l’inici de la pandèmia

Connect on Linked in

Durant el mes d’abril la xifra de positius per COVID-19 entre els treballadors i treballadores de l’Ajuntament de València ha sigut de zero. Tampoc hi ha persones en quarantena entre el personal municipal. La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha explicat que esta fita, que s’ha aconseguit ara per primera vegada des de l’inici de la pandèmia en març de l’any passat, “demostra l’èxit de les mesures posades en marxa pel consistori, l’efecte de les vacunacions i la responsabilitat individual i col·lectiva” durant tot este període.

“En tot este temps hem anat adaptant les mesures de prevenció i organització municipal en funció de l’evolució de la pandèmia amb més d’una vintena de resolucions aprovades des que es va decretar l’estat d’alarma en març de 2020”, ha ressaltat Notario, per a qui abastar la xifra de zero contagis i zero treballadores i treballadors en quarantena “és un fet molt positiu i ens motiva a afrontar les pròximes setmanes prenent decisions, com sempre, des de la responsabilitat per garantir la salut del personal municipal i per continuar oferint el millor servici per atendre les necessitats de la ciutadania”.

La regidora ha explicat que la prioritat màxima ha sigut en tot moment garantir la prestació dels servicis essencials a la ciutadania salvaguardant la salut dels treballadors i treballadores municipals. “Sense cap dubte, el recurs més valuós que tenim per a poder oferir eixos servicis essencials a la ciutadania és el nostre capital humà i per això hem posat tots els recursos necessaris per a activar mesures com el treball no presencial, el reforç de la neteja ordinària, la informació constant sobre les normes higièniques i l’ús d’equips de protecció individual amb repartiment de mascaretes o gel hidroalcohòlic, una campanya de salut psicològica, treballs de desinfecció en espais municipals o un control exhaustiu en el compliment de les normes de seguretat, com ara els controls d’aforament”, ha detallat.

Notario ha afegit que seguint en tot moment les instruccions i normes dictades per les autoritats sanitàries s’han implementat totes eixes mesures per a evitar la propagació de contagis i alhora s’han realitzat proves diagnòstiques a tots els treballadors i treballadores que han presentat símptomes i fan el seu treball de manera presencial. A més, s’han implantat models de treball no presencial per a mantindre l’activitat municipal com a mesura prioritària en lloc del cessament temporal o la reducció de l’activitat.

A més, ha destacat quant a la participació i la transparència que l’Ajuntament ha garantit la informació i ha fomentat la participació i el control dels treballadors i treballadores de la gestió de la pandèmia a través dels seus òrgans de participació sindicals, com són el Comité de Seguretat i Salut i la Mesa General de Negociació.

Precisament este pròxim dilluns la regidora presentarà als sindicats presents en la Mesa General de Negociació un nou protocol de reincorporació del personal municipal al treball presencial atés el balanç del mes d’abril. Esta nova reorganització contemplarà que continuen sense incorporar-se al treball presencial tot un seguit de perfils, com ara els que ocupen llocs que puguen ser prestats en la modalitat de teletreball i que es troben en alguna de les següents situacions: presència de símptomes de malaltia que puguen fer sospitar que es tracta de COVID-19 o que estiguen en aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per COVID-19 o que es troben en període de quarantena per contacte estret; qui tinga fills o filles de 14 anys o menys, afectats per tancament total o parcial del centre educatiu quan estiguen obligats a acudir presencialment al treball i en la mateixa franja horària els dos progenitors o en cas de ser família monoparental; qui tinga fills o filles de 14 anys o menys, o majors dependents a càrrec, que pogueren estar obligats a permanéixer al domicili fins la realització d’una prova PCR o a l’espera del seu resultat, en les que estiguen obligats a acudir presencialment al treball i en la mateixa franja horària els dos progenitors o en cas de família monoparental; qui tinga majors dependents al seu càrrec i que estiguen afectats pel tancament total o parcial de centres de majors, que convisquen al domicili, quan no hi ha una altra persona cuidadora; qui tinga fills o filles de 12, 13 o 14 anys que es troben afectats per torns d’alternança combinant la modalitat educativa presencial i en línia (podran teletreballar els dies en què la modalitat siga en línia sempre que estiguen obligats a acudir presencialment al treball i en la mateixa franja horària els dos progenitors o en cas de família monoparental) i les dones embarassades a partir del cinqué mes de gestació.

La nova situació continuarà contemplant totes les mesures de protecció individual (mascaretes, gel, distància social, etc.) i mantindrà l’atenció presencial a través de cita prèvia.

Es preveu que el nou protocol siga objecte de negociació amb les organitzacions sindicals representades a la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament i una vegada acordat comence la seua aplicació des del pròxim dia 17 de maig, una vegada ja cessat de manera efectiva l’estat d’alarma per part del govern central.