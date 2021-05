L’Ajuntament de València obri el procediment per al disseny i execució d’un jardí de nova construcció a Castellar-l’Oliveral

Connect on Linked in

L’Ajuntament ha publicat al perfil del contractant la licitació del contracte per a la redacció del disseny i execució d’un jardí de nova construcció situat al carrer d’Ador, a Castellar-l’Oliveral. El jardí s’ubicarà en el que hui és un descampat. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha afirmat que “serà un jardí de 8.000 metres quadrats, molt gran per a la ciutat i per a esta zona de València”.

El vicealcalde ha avançat que “es tracta d’una parcel·la molt important ubicada a l’altura del número 12 del carrer d’Ador”. El futur jardí correspon a una superfície aproximada de 8.000 metres quadrats classificada per l’Ajuntament com a sòl urbà per a espai lliure. El projecte està dividit en quatre fases, de forma que tant l’execució com el pressupost es desglossaran també en quatre fases distintes.

El projecte va ser acordat i votat pel veïnat en els pressupostos participatius DecidimVLC 2018 i el disseny es realitzarà de manera participativa amb el veïnat mitjançant la consulta, l’intercanvi de parers i les reunions conjuntes entre els redactors del projecte i els veïns i veïnes de Castellar-l’Oliveral. De fet, els criteris de baremació per a l’adjudicació valoren en 40 punts l’oferta econòmica que presenten les empreses, 40 punts més per a l’experiència professional en la redacció de projectes de jardineria i altres 20 punts en experiència acreditada en processos participatius i veïnals.

Sergi Campillo ha recordat que “precisament hem previst que part del procés i, més concretament, la redacció del projecte, es faça de forma participada amb el veïnat de la zona i amb les entitats veïnals que el proposaren”. D’esta manera, segons Campillo, “els veïns i veïnes podran acordar el model que estimen adequat per a esta zona verda de Castellar-l’Oliveral”.

El contracte per al disseny i execució del projecte té un cost de 38.875’99 euros, IVA inclòs, i una durada de tres mesos des de la seua formalització.