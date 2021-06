L’Ajuntament de València obri el termini per sol·licitar les ajudes destinades a la realització de projectes de les associacions juvenils

Connect on Linked in

Maite Ibáñez: “és important dotar amb recursos a les associacions juvenils perquè puguen desenvolupar els seus projectes i activitats”

L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Joventut, ha obert el termini de sol·licitud de la convocatòria per a la concessió de subvencions dirigides a les associacions juvenils per a la realització de projectes i activitats. La regidora de Joventut, Maite Ibáñez, ha explicat que l’objectiu d’este programa anual d’ajudes és “fomentar la participació i dinamitzar el teixit associatiu juvenil”.

L’import total destinat a la convocatòria és de 100.000 euros i cada projecte subvencionat podrà tenir una dotació màxima de 6.000 euros, destinats exclusivament a les activitats contingudes en ell. Podran sol·licitar estes ajudes les entitats sense ànim de lucre que tinguen la finalitat de realitzar programes, projectes i accions dirigides a la joventut, com ara les associacions juvenils, federacions o les entitats inscrites en el Cens d’Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut de l’IVAJ, amb seu local a la ciutat de València.

“Esta convocatòria forma part del Programa de suport a les entitats que realitzen projectes dirigits a la joventut, que es troba dins del Pla Jove”, ha informat la regidora de Joventut, Maite Ibáñez, que ha explicat que “estes ajudes econòmiques pretenen impulsar i donar suport a projectes concrets i que fomenten la participació activa de les persones joves”.

En este sentit, els projectes que se subvencionen hauran de desenvolupar algun dels objectius estratègics de el Pla de Joventut 2019-2023, dirigits a la gent jove de la ciutat. Ibáñez assegura que les persones joves “han d’assumir la participació en la vida pública com un dret propi”, de manera que des de la Regidoria “no només activem mecanismes perquè les seues propostes siguen tingudes en compte, sinó que també posem a la seua disposició recursos per que puguen dur a terme les seues accions”.

Les subvencions, en règim de concurrència competitiva, podran tenir per objecte les despeses de gestió, estructura i organització derivats de la realització de les activitats del projecte presentat, que responguen a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que estiguen directament relacionats amb la mateixa i siguen indispensables per a l’adequada preparació o execució. Qualsevol entitat podrà presentar com a màxim un projecte d’activitats amb pressupost econòmic desglossat, i es podrà valorar i subvencionar la totalitat del projecte o part d’ell. El termini per a la presentació de les sol·licituds acaba el 15 de juliol. Els impresos de sol·licitud es podran obtenir a la pàgina web de la Regidoria de Joventut o a la seu electrònica de l’Ajuntament.