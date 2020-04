L’Ajuntament de València obri el termini perquè les comissions falleres sol·liciten l’ajuda extraordinària pel 37,5 % del cost de les seues falles

Connect on Linked in

Les comissions falleres de la ciutat de València interessades a accedir a la subvenció extraordinària de l’Ajuntament de València per l’ajornament de les Falles d’enguany, consistent en un import total equivalent al 37,5 per cent del cost de les falles de cada comissió, poden fer-ne la seua sol·licitud des d’este dijous fins el pròxim dia 30 d’abril. El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha recordat que esta ajuda se suma a l’habitual amb què les comissions recuperen una quarta part del cost de les seues falles i que ja es va pagar fa unes setmanes.



Entre l’ajuda habitual i esta subvenció extraordinària Galiana ha posat en valor que l’Ajuntament assumix el cost del 62,5 % del cost de les falles d’enguany, en una “mostra de la implicació d’esta administració amb el principal teixit associatiu de València que alhora suposa un motor cultural, social i econòmic de primer orde per a la nostra ciutat”. A més, ha volgut ressaltar la “ràpida reacció del govern municipal per ajudar a les comissions falleres a donar resposta a les seues obligacions econòmiques amb múltiples xicotetes i mitjanes empreses i treballadores i treballadors autònoms la solvència econòmica dels quals està vinculada –en ocasions de forma molt important- al món de les Falles”.



Per a accedir a la subvenció extraordinària les comissions interessades han de tramitar la seua sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament. “En les últimes setmanes hem treballat per simplificar al màxim este tràmit i que les comissions falleres puguen accedir de forma senzilla a esta nova ajuda municipal”, ha explicat Galiana, qui ha afegit que les comissions ja han rebut esta setmana un correu amb indicacions per facilitar la tramitació i ha anunciat que per a qualsevol dubte es pot recórrer al correu electrònic subvencionsfalles@valencia.es gestionat pel servici municipal de Cultura Festiva.



JCF AGILITZA EL PAGAMENT A PROVEÏDORS



D’altra banda, Junta Central Fallera (JCF) també està agilitzant al màxim els pagaments a proveïdors dins l’objectiu de facilitar liquiditat per a autònoms i xicotetes i mitjanes empreses i pal·liar així els efectes econòmics de l’actual crisi sanitària. Segons ha explicat Galiana, ja n’hi ha més de 655.000 euros en factures pagats en sols un mes a més de 70 proveïdors, entre els quals hi ha empreses per exemple del sector pirotècnic, que ja han vist pagades les mascletades disparades en març, la macrodespertà o l’espectacle de la Crida. A més, es preveu agilitzar al màxim la liquidació de la resta de factures. En este sentit, Galiana ha volgut traslladar el seu agraïment als treballadors i treballadores de JCF per la seua tasca, “tot i les dificultats a què han hagut de fer front en les darreres setmanes, així com a les comissions falleres i totes les empreses vinculades amb les Falles per la comprensió i la contribució per eixir de la crisi tots a una”.