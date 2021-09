L’Ajuntament de València obtindrà benefici per la subhasta del paper i cartó recollit en els contenidors

Print This Post

L’Ajuntament de València ha acordat obrir un procediment a per a subhastar el paper i el cartó obtingut mitjançant la recollida selectiva, a través del qual podrà obtindre beneficis amb la venda d’estos residus.

Els licitadors oferiran un preu que té com a partida l’índex de referència que es publica de manera setmanal per l’Associació Espanyola de Fabricants de Pasta, Paper i Cartó,de manera que s’atorgarà la major puntuació al millor preu resultant oferit d’esta operació. Si l’índex fora negatiu, l’empresa licitadora es farà càrrec de la recollida dels residus de manera gratuïta per a l’Ajuntament. A més els tècnics municipals podran accedir a la planta de reciclatge en qualsevol moment a revisar si es complixen les condicions del contracte.

La Junta de Govern Local ha acordat també sol·licitar 300.000 euros dels fons Europeus per desenvolupar l’Estratègia Urbana València 2030, que integra l’Agenda Urbana, les Missions d’Innovació i el marc de recuperació de la pandèmia. El Marc Estratègic definix 48 objectius d’innovació, en els quals han de participar les principals institucions, el sector privat, la societat civil, el món acadèmic i els centres tecnològics i d’investigació.

Un altre dels acords adoptat per la Junta ha sigut l’aprovació dels projectes per a la millora de l’enllumenat públic en quatre barris de la ciutat.

Es licitarà en 4 lots, el primer promou desenvolupar la tercera fase de la millora de l’enllumenat públic de Patraix; el segon es tractade la millora de la il·luminació en parcs infantils i carrers de Camins al Grau; el tercer s’executarà en Algirós, i el quart es portarà endavant al barri de Benicalap.