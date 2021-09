L’Ajuntament de València ofereix als centres escolars 153 projectes educatius

• L’objectiu del programa és complementar la qualitat de el servici que presten els professionals de l’educació

La Regidoria d’Educació ha reforçat les propostes educatives municipals per al curs 2021/2022 amb 30 noves activitats i projectes: un total de 153 iniciatives, que de l’Ajuntament ofereix a tots els centres educatius de la ciutat per donar suport i complementar les tasques docents que s’imparteixen a les aules i, d’esta manera, multiplicar les oportunitats d’aprenentatge de l’alumnat.

La regidora d’Educació, Maite Ibáñez, ha presentat davant els responsables de la direcció dels centres escolars de la ciutat estes propostes, que suposen “una oferta atractiva i àmplia que complementa la qualitat de el servici que presten els professionals de l’educació”, segons les seues paraules. Estes activitats pretenen potenciar l’àmbit de les arts, la vida saludable i la prevenció d’addiccions, la participació i la innovació educativa, així com el coneixement del territori, la història, el patrimoni cultural, el medi ambient i la biodiversitat.

Ibáñez ha explicat que les propostes, a les que poden adscriure tots els centres educatius de la ciutat, “cobreixen una àmplia varietat de temes, han estat dissenyades amb perspectiva de gènere, i amb tres eixos fonamentals: transversalitat, participació i proximitat”. A més, “hem atès les demandes de sol·licituds realitzades pel professorat, hem ampliat alguns programes i reforçat de manera significativa el material didàctic de suport per a les accions formatives associades a cada activitat, accessible, a més, a tota la ciutadania”.

Entre les activitats oferides, destaquen els recorreguts urbans a través de la història i l’arquitectura de la nostra ciutat, amb itineraris per la València romana, musulmana, gòtica, modernista i art dèco o l’art urbà, així com per Ciutat Vella, i barris com el Grau i el Cabanyal-Canyamelar, als quals se suma Russafa com a novetat. També es realitzen recorreguts pels espais verds, com l’Horta, l’Albufera o els parcs i jardins més rellevants. Repeteixen activitats com les visites a la biblioteca municipal del barri, per donar a conèixer els servicis que ofereixen, i als Centres Municipals de Joventut, així com a l’Ajuntament, les Corts, la Central de la Policia Local i el seu Museu, o a l’Observatori del Canvi Climàtic de València, a més de diferents activitats, com els Horts escolars, plantejats com a eina educativa. Un altre dels eixos és l’educació artística i els tallers orientats a fomentar la bona pràctica del reciclatge, el consum responsable i la protecció del medi ambient. Moltes d’estes activitats són desenvolupades pels diferents servicis municipals. A més, les activitats potencien l’educació en valors, amb programes orientats a afavorir la igualtat, la cohesió social o la diversitat sexual, familiar i de gènere. Finalment, es tornaran a llançar cinc noves Residències Artístiques en Centres Educatius per al present curs.

D’altra banda, entre les novetats destaca el curs d’educació patrimonial, “amb el qual transmetre la importància de valorar, cuidar, conèixer i salvaguardar el patrimoni històric”, o els tallers de disseny, “amb els quals estimular la creativitat artística, fomentar el coneixement sobre el disseny valencià i donar visibilitat, amb l’objectiu d’introduir el disseny en els centres educatius amb motiu de la Capitalitat Mundial del Disseny de València en 2022, una excel·lent oportunitat per apropar el disseny a l’alumnat i reivindicar la importància de l’educació artística”, ha explicat Ibáñez. Altres de les activitats noves són aquelles orientades a la prevenció de conductes de racisme, xenofòbia i intolerància, mitjançant la promoció de valors cívics de convivència a través de tallers participatius. A més, es redefineix amb una segona sessió un programa amb molta acollida (Taller “Joc Net”) i es genera un programa nou sobre la necessitat de jugar net en les xarxes (Juga en línia, juga net).

“Com que considerem que la situació de la pandèmia segueix tenint efectes sobre el nostre alumnat, mantenim també alguns projectes que permetan reflexionar sobre tot allò viscut, tant des de l’òptica emocional com l’artística, com ara ‘Perdid@ a la meua habitació’ o ‘Finestres i mirades’, i generem un altre que és novetat d’este curs, titulat ‘Pandèmia: aprenentatges per a la vida”.

Finalment, la regidora ha convidat els centres a participar en les propostes, totes les quals es poden consultar a través de la pàgina web de la Regidoria d’Educació, https://educacio-valencia.es/es/.