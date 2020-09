L’Ajuntament de València ofereix cobertura integral gratuïta de productes audioprotèsics a les persones vulnerables

Print This Post

Lozano: “Treballem per a facilitar l’atenció professional necessària a aquells col·lectius vulnerables econòmica i socialment que necessiten ajuda per a mantindre la seua qualitat de vida”

Els servicis socials de l’Ajuntament de València sumen un nou conveni per a cobrir de forma integral les necessitats bàsiques de les persones vulnerables que siguen usuàries dels Centres Municipals de Servicis Socials (CMSS), en este cas consistent en el pagament de productes audioprotèsics. Açò es fa a través de la col·laboració de l’Ajuntament amb el Col·legi Oficial de Tècnics Superiors Sanitaris de la Comunitat Valenciana (COPTESSCV). Fa unes setmanes es signaven una sèrie de convenis similars per costejar els tractaments odontològics de persones en situació de vulnerabilitat.



La persona sol·licitant haurà de ser usuària dels CMSS i presentarà la sol·licitud en el seu centre de referència quan manifeste tindre dificultats per a l’audició i necessite l’adquisició d’un audiòfon i no puga adquirir-lo per la seua situació socioeconòmica. La persona haurà d’emplenar una instància en la que s’indica que es compleix els requisits, fet que es comprovarà pels professionals dels CMSS.



Es requerirà a la persona interessada una audiometria justificativa de la necessitat, signada per un audioprotesista col·legiat en el COPTESSCV i un pressupost que haurà de ser emés per una entitat que ha d’estar registrada en el Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris de la Comunitat Valenciana. Si tot és correcte l’Ajuntament pagarà la factura que cobrirà la totalitat, o part, del tractament. En cas de no cobrir la totalitat s’informarà abans a la persona interessada.



El Conveni signat estipula que l’Ajuntament de València pagarà, a través dels seus servicis socials, un preu de 570 euros més IVA per un audiòfon de pèrdues moderades, 740 euros més IVA per un de pèrdues severes i 920 euros més IVA per un de pèrdues profundes. A més, l’Ajuntament de València es farà càrrec també del motle, pel que abonarà la quantitat de 55 euros més IVA.



La regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, ha dit que “des de l’Ajuntament de València treballem per facilitar l’atenció professional necessària a aquells col·lectius vulnerables econòmicament i socialment que necessiten ajuda per mantindre la seua qualitat de vida i, concretament en este cas, en donar resposta audioprotèsica a aquells col·lectius que no tenen mitjans econòmics per a accedir a este tipus d’instrument que té uns preus elevats”.