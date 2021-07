L’Ajuntament de València organitza activitats formatives per fomentar les pràctiques agrícoles que mitiguen el canvi climàtic

Print This Post

El projecte ‘Haca i mans’ pretén reforçar l’ús de la tracció animal i la maquinària i eines manuals i sense combustibles fòssils en l’Horta

L’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, i en col·laboració amb la Fundació Entretantos, ha posat en marxa activitats gratuïtes per fomentar les pràctiques agrícoles que mitiguen el canvi climàtic. El projecte es diu ‘Haca i mans’ i pretén reforçar l’ús de la tracció animal, així com la maquinària i eines manuals i sense combustibles fòssils en l’Horta. El programa inclou sessions formatives per a llauradors i llauradores, una fira demostrativa i la creació de una xarxa de mentoria. El regidor Alejandro Ramon ha destacat que “des de la necessitat d’una transició energètica coherent amb l’emergència climàtica en què ens trobem es fa indispensable recuperar l’ús de tecnologies agràries que ajuden a reduir les emissions d’efecte hivernacle”.

El projecte ‘Haca i mans’ començarà el pròxim dia 10 amb un itinerari formatiu per a llauradors i llauradores de l’Horta. Constarà de tres sessions, la primera de les quals tindrà lloc a Foios i tractarà les pràctiques, ferramentes i utillatges existents per als cultius hortícoles amb tracció animal. La segona, l’11 de setembre a Poble Nou, se centrarà en la creació, adaptació i utilització de maquinària i eines sense petroli. En l’última, el 25 de setembre a Genovés, s’aprofundirà sobre el benestar, educació i maneig del cavall per al treball agrícola. Les persones interessades han d’inscriure’s a través del web https://www.entretantos.org/haca-i-mans-sense-combustibles-fossils/

A més, “durant la tardor ‘Haca i mans’ continuarà les activitats de formació i difusió d’una agricultura que ajuda a la mitigació del canvi climàtic”, ha assenyalat Alejandro Ramon. El 2 d’octubre Poble Nou acollirà una fira demostrativa i també es crearà una xarxa de mentoria perquè llauradors i llauradores puguen rebre assessorament en esta matèria. “València és una ciutat conscient de la necessitat de ser proactiva en l’acció climàtica”, ha apuntat el titular d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta. En eixe sentit, “el foment de la realització de treballs agrícoles mitjançant tracció animal i maquinària i eines manuals i sense combustibles fòssils constituïx una estratègia vàlida per mitigar el canvi climàtic, en línia amb el Pla d’acció per al clima i l’energia sostenible de la ciutat de València”.

L’ONU calcula que les emissions del sistema agroalimentari mundial ascendixen a entre el 21 % i el 37 % del total de les emissions antropogèniques netes de gasos d’efecte d’hivernacle, tal com ha apuntat Ramon, qui ha assenyalat que “una anàlisi energètica de la producció agrícola ens porta a situar la maquinària com a subjecte d’intervencions possibles per a la mitigació del canvi climàtic”. L’edil ha detallat que, a l’Estat espanyol, el seu ús en treballs agrícoles, forestals i pesquers representen el 3,7 % del total d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.