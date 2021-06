L’Ajuntament de València organitza un mercat de venda directa de creïlles i cebes este diumenge davant les torres de Serrans

Alejandro Ramon: “Amb esta iniciativa volem ajudar els llauradors i llauradores perquè obtinguen un preu digne pels seus productes”

El regidor d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta de l’Ajuntament de València, Alejandro Ramon, ha anunciat l’organització, juntament amb el col·lectiu Per l’Horta, d’un mercat de venda directa despús-demà diumenge davant les torres de Serrans amb l’objectiu que els llauradors i llauradores puguen vendre creïlles i cebes sense cap intermediació i aconseguisquen un preu digne per eixos productes.

“El camp valencià està patint una greu crisi de preus, en concret pel que respecta al preu de la creïlla i de la ceba”, ha explicat Ramon, qui ha recordat l’adhesió de l’Ajuntament de València a la campanya ‘Ara, preus justos’. “El que volem és ajudar als llauradors i llauradores i oferir-los totes les ferramentes per tal que puguen tindre uns ingressos i unes vendes dignes pel seu treball”, ha explicat.

Per poder aconseguir l’objectiu, l’Ajuntament ha organitzat per a este diumenge, de 10.00 h. a 13.30 h. davant les torres de Serrans un mercat de venda directa, on es vendran únicament creïlles i cebes directament per part dels agricultors i agricultores. “Seran els mateixos productors i productores els qui vendran els seus productes evitant la intermediació per poder obtindre un preu just per als seus productes”, ha destacat el regidor.