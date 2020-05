L’Ajuntament de València permetrà l’ampliació de les terrasses dels establiments d’hostaleria

Connect on Linked in

L’alcalde explica que amb esta mesura i les ampliacions de les ja existents, «es facilitarà la dinamització econòmica i la incorporació laboral en un dels sectors clau per a esta ciutat»



L’Ajuntament permetrà l’ampliació de les terrasses dels establiments d’hostaleria. I «prioritàriament» agilitzarà la concessió d’este permís pels bars i restaurants que fins ara no disposaven d’esta llicència regulada per l’Ordenança de l’Ocupació del Domini Públic amb taules i cadires o altres elements auxiliars, «ja que seran els més perjudicats al procés de desescalada o tornada a la normalitat després de l’impacte econòmic del coronavirus». «Amb este acord, que la Regidoria d’Espai públic continua treballant de manera consensuada amb hostalers i veïnat de la ciutat, es dinamitzarà l’esmentat sector i deixarà una amplitud en l’espai públic suficient per al pas de vianants, perquè ha d’haver un respecte per l’espai públic».



L’alcalde de València, Joan Ribó, ho ha anunciat hui en concloure la Comissió de Seguiment de la crisi generada per la COVID-19 i la Junta de Govern Local, en què s’ha aprovat esta proposta presentada per la Regidoria d’Espai Públic «per tal d’agilitar la tramitació de sol·licituds de noves terrasses d’hostaleria, així com les ampliacions de les ja existents a València amb motiu de la nova situació generada pel coronavirus». En total, ha destacat el primer edil, «hem acordat un total de 97 actuacions, el que vol dir que l’Ajuntament no està aturat, al contrari, treballa, pràcticament amb normalitat, amb totes les mesures de seguretat que demana Sanitat, és clar».



BAIXADA DE LES TERRASSES A LA CALÇADA



D’esta manera, l’alcalde ha ressaltat «l’esforç municipal per activar l’economia, perquè el nostre treball suposa treball per a moltes persones». En este marc, s’han dut terme distintes reunions i se’n celebraran mes els pròxims dies «per a consensuar noves mesures per dinamitzar el sector hostaler com, per exemple, la possible baixada, de la vorera a la calçada, de les terrasses».



«Esta modalitat de terrassa és una pràctica molt habitual en altres ajuntaments», ha assegurat Ribó, en aclarir que, segons la normativa vigent, al terme de València només hi està permés als pobles de la ciutat, «però en la situació extrema en què es trobem es podria fer, de forma temporal, a la resta del municipi», alhora que ha afirmat que «podríem modificar l’ordenança per donar-li caràcter permanent».



En concret, la moció hui aprovada estableix «que es dona preferència en la tramitació a les sol·licituds d’instal·lació de noves terrasses i d’ampliacions de les terrasses ja existents. I evidentment, amb respecte per l’espai públic, conciliant-ho amb les necessitats del veïnat». «Amb tot, «la regidora d’Espai Públic, Lucía Beamud, està consensuant amb hostaleria i veïnat com ampliar i baixar terrasses de la vorera a la calçada, amb un doble objectiu: impulsar el sector i garantir més distància de seguretat per al trànsit de vianants en les voreres», ha reiterat Ribó.



L’acord, que serà d’aplicació tant a les sol·licituds presentades a partir d’ara, com a totes aquelles que ja es troben en tramitació i pendents de resolució, pretén, tal com ha assegurat l’alcalde, que la setmana que bé, «que segons les autoritats competents entrem a la primera fase de la desescalada, els bars i restaurants es posen en marxa i comptem amb espai per poder fer-ho».



L’alcalde Joan Ribó ha fet estes declaracions acompanyat dels vicealcaldes Sandra Gómez i Sergi Campillo en una compareixença que s’ha retransmés en directe per la Sala de Premsa Virtual de l’Ajuntament de València i pel compte institucional de Twitter @AjuntamentVLC.