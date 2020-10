L’Ajuntament de València planta més de 6.000 flors en 21.946 m2 de zones enjardinades amb motiu del 9 d’Octubre

Connect on Linked in

Campillo: “Encara que enguany la celebració és especial per la pandèmia, volem deixar la ciutat el més bonica possible”



Amb motiu de la celebració del 9 d’Octubre, l’Ajuntament ha realitzat un operatiu especial en diferents zones enjardinades on tradicionalment tenen lloc els actes del dia de la Comunitat Valenciana, segons ha explicat el regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo. S’han plantat més de 6.000 flors, majoritàriament geranis i ciclamen, en 21.946 metres quadrats de superfície, a més d’altres treballs de manteniment. “Encara que enguany és especial per la pandèmia del coronavirus i molts actes s’han hagut de suspendre, volem deixar la ciutat el més condicionada i bonica possible”, ha indicat l’edil.



Els treballs especials de manteniment pel 9 d’Octubre han consistit en la sega de prades, plantació d’arbustives i entapissants —murta, hedra, pitòspor i malvesc —, retallada i poda d’arbustos, col·locació de pegats als paviment naturals i mobiliari, neteja de fonts i repàs i ajust de les xarxes de reg en les zones enjardinades del Parterre, plaça de l’Ajuntament, carrer Colón —al costat del Palau de Justícia—, Porta de la Mar, Glorieta, plaça de la Reina, jardí de la Generalitat, carrer de Micalet i les testos de la plaça de la Mare de Déu. A més, s’han plantat més de 6.000 flors, majoritàriament geranis híbrids, i a la plaça de la Mare de Déu, 200 unitats de ciclamen, amb un cost de 21.300 euros.

“Encara que el 9 d’Octubre d’enguany és especial per la pandèmia del coronavirus i molts actes massius s’han hagut de suspendre, volem, dins d’esta situació especial, deixar la ciutat el més condicionada possible”, ha remarcat el responsable d’Ecologia Urbana. Així, “durant estos dies ha estat treballant el servici de Jardineria Sostenible per deixar en perfectes condicions la jardineria i la poda dels arbres de les zones on tradicionalment hi ha actes pel 9 d’Octubre per deixar la nostra ciutat el més bonica possible de cara a la celebració del que ha de ser un dia de retrobament i d’agermanament entre tots els valencians”.



El 28 de setembre una desena d’operaris van començar l’actuació, que s’ha intensificat i reforçat des de dilluns passat dia 5, en una superfície total de 21.946 metres quadrats, dels quals 7.854 són prades, 7.620 vials naturals i 14 són unitats de jardineria moble.