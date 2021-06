L’Ajuntament de València posa en funcionament huit pèrgoles fotovoltaiques en diversos barris i pobles

Print This Post

L’Ajuntament de València ha posat en servici huit pèrgoles fotovoltaiques, que són fruit de dos propostes de participació ciutadana, en concret dels pressupostos participatius DecidimVLC de 2017 -amb els que s’instal·laren cinc pèrgoles a la nova plaça del mercat de Rojas Clemente (el Botànic), a l’aparcament del mercat de Castella (Tres Forques), al jardí junt al Centre de Persones Majors Arniches de la plaça de Miquel Adlert Noguerol (la Llum), a l’aparcament del mercat del Cabanyal i al poliesportiu municipal de la Malva-rosa- i unes altres tres corresponents al procés participatiu de 2018, que estan ubicades totes elles en el Parc Lineal de Benimàmet.

La regidora de Gestió de Recursos de l’Ajuntament de València, Luisa Notario, ha explicat que “el govern municipal està duent a terme en els darrers anys diferents actuacions en l’àmbit energètic, encaminades a incentivar i promoure l’ús racional de l’energia i l’aprofitament de les energies renovables”. En eixe sentit, ha detallat que el servici d’Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics impulsa “l’increment del desenvolupament de l’energia solar fotovoltaica amb l’objectiu de reduir la dependència dels combustibles fòssils, disminuir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i estimular l’activitat econòmica en el territori”.

Notario ha recordat que en 2017 es va aprovar el projecte ValènciaSolar, que consistia en la instal·lació de cinc pèrgoles fotovoltaiques per a subministrar energia a diversos locals municipals, al mateix temps que es col·locaren tot un seguit de carregadors per a vehicles elèctrics alimentats per eixes pèrgoles. La inversió total era de 443.614,65 euros, IVA inclòs, i s’estima un estalvi energètic de 366 MWh anuals, el que suposa un estalvi econòmic d’uns 35.878,48 € anuals.

Pel que fa a les pèrgoles en el Parc Lineal de Benimàmet el projecte va consistir en aprofitar les pèrgoles que tenia el parc per a instal·lar plaques solars en els sostres, que abans eren senzilles taules de fusta. En total, el projecte ha constat de 30.00 kW de potència nominal i 35,64kW de potència instal·lades en tres pèrgoles. El pressupost d’execució ha arribat als 103.938,99 € i la previsió d’estalvis és, en terme d’energia, de 51 MWh anuals i, en termes econòmics, de 4.179,42 euros a l’any.

“València és una de les ciutats d’Europa amb més hores de sol, una energia neta i inesgotable que permet lluitar contra el canvi climàtic i que fins ara no s’havia estat aprofitant. Altres ciutats europees produïxen electricitat amb pèrgoles fotovoltaiques instal·lades en parcs i places, unes instal·lacions que tenen múltiples beneficis perquè reduïxen la factura energètica d’edificis municipals pròxims, com ara mercats, col·legis i centres de majors; doten d’ombra espais utilitzats per xiquets i xiquetes, persones majors i ciutadania en general, i permeten ampliar la xarxa de punts de recàrrega de cotxes i bicicletes elèctriques”, ha afegit Notario.