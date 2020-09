L’Ajuntament de València posa en marxa la major oposició d’agents en la història de la policia local

Connect on Linked in

Luisa Notario ha destacat que “en tots i cadascun dels anys des de 2015 este govern ha convocat noves places d’agents de Policia Local”.



Hui han començat les proves per cobrir fins a 160 places d’agents de la Policia Local, en un procés que suposa “la major oposició d’agents en la història del cos policial municipal” i que “exemplifica a la perfecció el compromís del govern de Joan Ribó amb la dignificació del servici i amb la seguretat i el benestar dels veïns i veïnes de la nostra ciutat”, tal com ha informat la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario.



Les proves que hui comencen continuaran fins divendres i també es desenvoluparan durant el dilluns, el dimarts i el dissabte de la setmana que ve. Tot el procés tindrà una durada de diversos mesos i comptarà amb la participació de més de 2.000 persones candidates. En primera instància es procedirà a mesurar talla i a la realització de proves físiques i a continuació se succeiran les diferents fases de proves –fins a huit- i formació –en l’IVASPE- que conclouran en aproximadament any i mig amb la posterior incorporació activa de 160 agents. “Són processos llargs però necessaris, per la qual cosa és primordial que des del govern municipal es convoquen Ofertes Públiques d’Ocupació (OPO) tots els anys amb noves places, com així ve ocorrent des de 2015 i a diferència del que havia ocorregut durant els 10 anys anteriors en els quals els governs del PP no van convocar ni una sola plaça, amb la manca d’efectius que això ha suposat per al cos policial municipal”.



En la mateixa línia s’ha manifestat també el regidor delegat de Policia Local, Aarón Cano, per a qui “l’inici d’este procés selectiu és una mostra més del compromís de l’Ajuntament de València amb la Policia Local i amb la ciutadania per a recuperar una plantilla minvada per les nefastes polítiques de retallades dutes a terme pel govern del Partit Popular, que va tindre com a conseqüència una sequera d’oposicions que estem resolent amb les noves incorporacions produïdes durant els últims anys”.



Notario ha destacat que entre moltes altres funcions les noves incorporacions permetran reforçar patrulles i grups especials com el GAMA, que lluita contra la violència de gènere a València. “Amb els diversos processos d’oposicions estem dotant als servicis municipals -com el de la Policia Local- dels recursos necessaris per a oferir a la ciutadania el millor servici possible, més encara si cap en un moment en el qual el treball d’eixos servicis té un paper encara més important per l’actual context de crisi sanitària, econòmica i social”, ha explicat Notario.



La regidora ha recordat que estes noves 160 places sorgixen de l’Oferta Pública d’Ocupació de 2018, les bases de la qual es van aprovar l’any passat, incloent 50 de nova creació (37 per al torn lliure i 13 per a mobilitat) i altres 110 que cobrixen les places d’efectius que van optar en 2019 per acollir-se a la reducció de l’edat ordinària de jubilació. “Utilitzem així tots els recursos que tenim al nostre abast per a dotar la Policia Local dels efectius necessaris”, ha explicat, al mateix temps que ha recordat que estos processos d’Ofertes Públiques d’Ocupació estan subjectes a la taxa de reposició marcada pels Pressupostos Generals de l’Estat, per la qual cosa no es poden convocar totes les places que es convocarien de no existir esta restricció. A més, ha ressaltat que de tots els processos finalitzats s’han incorporat ja a la Policia Local: en 2018, 13 oficials, quatre inspectors, quatre intendents i set intendents principals; en 2019, 39 oficials, 13 inspectors, 10 agents de carrera i 28 en pràctiques; i enguany, altres 32 agents. Queden així pendents de convocar les places derivades de l’OPO de 2019, aprovades al desembre, amb un total de 73 places d’agent, 41 d’oficials, 12 d’inspectors/as, 9 d’intendents, una de comissari/sària i una altra més de comissari/sària principal. A més, Notario ha posat en valor que la Policia Local incorporarà fins a 45 nous efectius en actiu mitjançant l’aplicació del sistema de permutes (amb nou enguany que se sumen a les 36 de l’any passat), donant resposta a les necessitats del cos i tenint en compte que es tracta d’una fórmula excepcional per a la provisió de places, per la qual cosa la Mesa General de Negociació ja va aprovar per unanimitat sindical la limitació al 15 % de les places a proveir a través d’este sistema.



MESURES DE SEGURETAT.



Per a la realització de les proves iniciades hui s’han establit totes les mesures de seguretat i salut necessàries, amb assessorament i control permanent del servici de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals tant al tribunal com a les persones aspirants. Entre altres mesures, s’han diferenciat les rutes d’entrada i eixida de les persones opositores, s’ha promogut una distància de seguretat de dos metres entre elles, s’ha facilitat solució hidroalcohòlica i s’ha proveït al tribunal amb les màscares FFP2 necessàries.