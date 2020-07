L’Ajuntament de València posa en marxa una campanya per donar valor el Dia Internacional Sense Bosses de Plàstic

Connect on Linked in

L’Ajuntament de València posa en Valor el Dia Internacional Sense Bosses de Plàstic i aposta per realitzar campanyes per a conscienciar als ciutadans a què eviten utilitzar plàstics d’un sol ús.

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha assenyalat que és important fer una reflexió sobre la quantitat d’envasos de plàstic que utilitzem i que podríem reduir i comenta les diferents accions implementades així com campanyes d’informació i conscienciació dirigides a la ciutadania.

Els kits de la campanya estaran formats per: una carta de l’alcalde de València, Joan Ribó, i del vicealcalde, Sergi Campillo, a totes les llars i establiments de grans i mitjans productors (més de 285.000 cartes); 1poalet de 10 litres d’orgànica per a la llar; 1 rotllo de 30 bosses de fem compostables; 1 embús adaptable per a facilitar el reciclatge d’oli domèstic usat; 3 bosses de ràfia per a envasos, paper-cartó i vidre de 20 litres cadascuna; 1 malla reutilitzable per a la compra de 8 litres aproximadament; i un porta-llapis recortable que informa de la tipologia de residus de cada fracció per al reciclatge.