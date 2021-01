L’Ajuntament de València posarà en marxa un nou sistema de recollida de residus a una part del districte de Ciutat Vella

Connect on Linked in

El vicealcalde Sergi Campillo s’ha reunit hui amb el regidor de Medi Ambient i Benestar Animal de Palma (Mallorca), on està implantat este servici “amb èxit” des de fa anys

L’Ajuntament posarà en marxa un nou sistema de recollida de residus a una part del districte de Ciutat Vella per a reduir la presència de contenidors als seus carrers i fomentar el reciclatge selectiu. Concretament, en esta primera fase cinc camions elèctrics distribuiran cada dia una quinzena de remolcs amb compartiments per a tota mena de residus (envasos, vidre, paper, orgànica i resta) per les zones més inaccessibles d’estos barris, “en les quals s’eliminaran els contenidors convencionals per a millorar la imatge i salubritat dels seus carrers, sobretot en els entorns més monumentals”.



El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha informat hui d’esta iniciativa, pionera a la ciutat, rere reunir-se telemàticament amb el tinent d’alcalde de l’Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal de l’Ajuntament de Palma, Ramón Perpinyà, com a representant d’una localitat en la qual ja s’ha implantat “amb èxit” este nou sistema de recollida selectiva de residus. A la reunió hi ha participat també personal tècnic de l’Ajuntament de València i de Palma. “La trobada ha sigut molt profitosa” i el vicealcalde ha valorat “la voluntat de cooperació entre municipis que comparten problemàtiques paregudes en la gestió dels residus”. “L’experiència palmesana ens ajuda a millorar el disseny del sistema que implantarem ací en breu però que requerix d’un procés molt detallat de planificació, ja que suposa un canvi important de model de recollida de residus en la zona”, ha declarat Campillo.



Sergi Campillo ha explicat “el treball desenvolupat per a compaginar la recollida de residus per al seu reciclatge i el fet que els diferents contenidors generen el menor impacte paisatgístic, sobretot en els centres històrics i monumentals de les grans ciutats”. “Les enormes dimensions dels camions de neteja, juntament amb els problemes de contaminació ambiental i acústica que generen actualment, compliquen de manera important el seu accés als estrets carrers del districte”, ha indicat



Pel que respecta als remolcs dels nous camions, estes romandran durant unes franges horàries, en les quals el veïnat podrà acudir a depositar els seus residus. D’esta forma, ha aclarit, es tracta “d’un canvi important en el sistema de recollida de residus que millorarà el paisatge urbà d’estes zones i al mateix temps afavorirà el reciclatge en origen en zones en les quals és complicat introduir els contenidors de recollida selectiva”. “Abans de posar en marxa este nou sistema, es durà a terme una campanya informativa potent amb educadors ambientals a peu de carrer perquè tothom estiga molt informat sobre este canvi i el sistema funcione bé, a més de fer una consulta a entitats veïnals i de comerciants per recollir les seues propostes d’ubicacions i resoldre qualsevol dubte”, ha afegit.