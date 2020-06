L’Ajuntament de València possa en marja la incorporació presencial del personal municipal

Connect on Linked in

Les dependències municipals de l’ajuntament de València recuperen al personal municipal que, fins a estos moments, estava en gran part en teletreball per les mesures de seguretat i distanciament imposades per causa de la pandèmia. L’alcalde ha destacat davant els representants dels mitjans de comunicació la “normalitat” del procés de reincorporació, que ha elaborat la Regidoria de Gestió de Recursos amb la col·laboració i l’acord de les diferents seccions sindicals municipals.

Els serveis que hui recuperen personal en els seus llocs presencials són: Publicitat i Anuncis Oficials, Servei Econòmic Pressupostari, Servei Financer, Protocol, Secretaria General i del Ple, Intervenció General, Servei de Recursos Culturals, Patrimoni Històric, Gabinet d’Alcaldia, Gabinet de Comunicacions, Regidories d’Hisenda, de Desenvolupament Econòmic Sostenible, d’Ecologia Urbana, de Gestió de Recursos, i de Patrimoni i Recursos Culturals, i els Serveis de Sanitat, Domini Públic, Inspecció Municipal, Coordinació en Via Pública i Manteniment de. Infraestructures, Residus Sòlids i Neteja, Mobilitat Sostenible, Projectes Urbans, Devesa – Albufera, Educació, Benestar Social, Tecnologies de la Informació i Comunicació (Sertic) i Oficina Ciutat Intel·ligent

Encara hi ha un 30% de la plantilla que continuarà realitzant el seu treball amb modalitats no presencials, per qüestions de seguretat i de conciliació. Son les i els empleats amb fills a càrrec de 12 anys o menors, personal amb majors dependents a càrrec i que es troben afectats pel tancament de centres de majors; personal major de 60 anys, llevat que voluntàriament sol·liciten la reincorporació presencial totalment o parcial; les empleades i empleats públics pertanyents als col·lectius definits en cada moment per les autoritats sanitàries competents com a grups vulnerables front la COVID-19; i les dones embarassades.