L’ajuntament de València prepara actes alternatius a la celebració del 9 per motius sanitàris

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha comunicat este matí als portaveus dels diferents grups municipals amb representació al Consistori, que enguany la celebració del 9 d’Octubre, “dia de tots els valencians i valencianes”, haurà de contemplar una agenda d’actes alternativa a la programació tradicional i històrica en la ciutat de València. Perquè els actes multitudinaris com la Processó Cívica serà impossible de realitzar.

L’alcalde s’ha marcat com a objectiu “treballar les celebracions del 9 d’Octubre d’enguany amb el màxim consens possible: tant amb els grups municipals que conformen la Corporació, com amb la Generalitat i la societat civil”.

A més Ribó ha informat sobre els resultats de les analítiques de detecció de presència de COVID-19 en les aigües residuals de la ciutat de València, que reflecteixen una estabilització general.Joan Ribó ha manifestat la total disponibilitat i voluntat del Consistori a continuar treballant, en la mesura de les possibilitats i recursos, e per a controlar els brots. Cal tindre en compte, segons les dades de la Conselleria, que la majoria dels contagis es produeixen en l’àmbit de les relacions socials.