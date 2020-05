L’Ajuntament de València prepara el servici ‘Porta a Porta’ de recollida de cartó, residus i vidre en comerços i hostaleria per a la pròxima fase de desescalada.

L’Ajuntament té preparada i planificada la recuperació del servici «Porta a Porta», de recollida de residus en comerços i hostaleria de cara a la pròxima fase de la desescalada a la ciutat, en la qual es permetrà l’obertura dels locals en determinades circumstàncies. Així ho ha anunciat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, qui ha subratllat que el servici s’adaptarà a les necessitats dels establiments.

«L’Ajuntament de València recupera el serviciPorta a Porta, de recollida de cartó, vidre i residus en els locals i restaurants de la ciutat», ha explicat el vicealcalde qui ha matisat que, en el cas del cartó, el servei s’ha mantingut actiu «perquè hi havia certa activitat fins i tot durant el confinament estricte».

«A partir del dilluns pròxim anirem recuperant la normalitat d’estos servicis, i també en la recollida de vidre, que realitza Ecovidrio en col·laboració amb l’Ajuntament». Segons el regidor, des de l’Ajuntament s’establirà un contacte i diàleg constant amb els locals als es donava serviciabans del confinament perquè indiquen si el necessiten o no «perquè sabem, per experiència d’altres ciutats com Sevilla, que ja estan en Fase 1, que encara que els locals poden obrir no tots decideixen fer-ho i la demanda és menor». Segons ha explicat Campillo, «este és un pas més cap a la normalitat per part del Servicide Recollida de Residus, que durant tot este estat d’alarma ha anat adaptant-se amb molt d’encert a les necessitats que requeria cada moment, des de la desinfecció dels contenidors i papereres de la via pública, a recuperar en este moment un servicique és essencial per a l’hostaleria i per a molts locals que produeixen molt paper i cartó i que necessiten este serviciPorta a Porta».

La Junta de Govern Local va aprovar el passat 30 d’abril la recuperació gradual dels diferents servicismunicipals de neteja i recollida dels residus urbans, adaptant-se a les fases oficials de desescalada i reobertura social i d’activitats que s’aproven.

Els servicisde recollida Porta a Porta es presten al voltant d’uns 1.050 establiments en el cas del cartó comercial (amb un pressupost anual de 933.000 €), a més de 250 locals en el cas dels residus (amb un pressupost anual de 312.000 €), i a locals de restauració en el districte municipal de Ciutat Vella en el cas del vidre (mitjançant un conveni amb l’entitat Ecovidrio, que no suposa cap cost per a l’Ajuntament).

UN 70% MENYS DE PAPER I CARTÓ

Durant la situació de confinament i tancament d’activitat, la recollida de paper-cartó Porta a Porta es va reduir més d’un 70% el mes d’abril, amb 48,8 Tm/mes respecte a una producció mitjana habitual de 168 Tm/mes. En el cas de residus i vidre, l’acció va ser suspesa totalment donat el tancament total de les activitats (habitualment es recullen quasi 200 Tm/mes i més de 80 Tm/mes, respectivament).

Per a la pròxima setmana i següents, d’acord amb les Fases oficials de desescalada que s’aproven, l’Ajuntament de València i Ecovidrio desenvoluparan una operativa de consulta, inspecció i adaptació gradual d’estos servicisa les noves demandes creixents que es vagen consolidant en les diferents fases de desescalada amb la previsió d’un increment gradual d’estos servicisa partir del pròxim dia 18 de maig d’acord amb les necessitats i increments de producció que es verifiquen progressivament.