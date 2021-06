L’Ajuntament de València prepara un dispositiu per acollir la III Carrera Marta Fernández de Castro este diumenge

Connect on Linked in

L’avinguda de França, entre els carrers de Menorca i d’Eivissa, romandrà tancada entre les 5 i les 11 hores el dia 13 per l’esdeveniment esportiu

La tercera edició de la carrera Marta Fernández de Castro que tindrà lloc este diumenge, dia 13, acollirà 1.400 participants que eixiran en dos tandes —700 a les 8.30 hores i altres 700 a les 9 hores— i faran el següent recorregut: avinguda de França, carrer de Menorca, pont de l’Assut de l’Or, carrer d’Eduardo Primo Yúfera, carrer de les Moreres, avinguda de l’enginyer Manuel Soto i carrer de Joan Verdeguer fins arribar a la meta de nou, a l’avinguda de França. Per altra banda, de 10 a 10.20 hores tindran lloc les carreres infantils en la zona de meta, a l’avinguda de França, entre els carrers d’Eivissa i de Menorca.

El mateix diumenge 13, des de les 5 hores fins a les 11 hores, romandrà tancada l’avinguda de França entre els carrers de Menorca i d’Eivissa, en ambdós sentits, per al muntatge i desmuntatge de l’eixida i meta. Des del carrer de les Moreres fins a l’avinguda de l’enginyer Manuel Soto, la carrera anirà en sentit contrari al de la circulació, amb la qual cosa l’altre sentit quedarà obert al trànsit rodat.

A més, al carrer de Joan Verdeguer, des del carrer d’Eivissa fins al de Menorca, s’habilitarà un carril per garantir l’accés tant al veïnat com als propietaris de garatges. Per últim, a la rotonda del carrer d’Antonio Ferrandis es permetrà la circulació per realitzar el gir cap a l’avinguda del Professor López Piñero i s’habilitarà un accés controlat per voluntaris i seguretat a l’entrada i l’eixida de l’aparcament de l’Oceanogràfic.