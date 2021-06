L’Ajuntament de València presenta a l’associació de veïns de Sant Marcel·lí la futura conversió en zona de vianants de la Plaça Monistrol

Connect on Linked in

El regidor d’Hisenda a l’Ajuntament de València, Borja Sanjuán, en representació de la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha mantingut una reunió amb representants de l’Associació de Veïns del barri de Sant Marcel·lí per a presentar i explicar el projecte de la futura conversió en zona de vianants de la Plaça Monistrol.

Este projecte convertirà la plaça Monistrol en un nou espai de trobada més amable, per a la convivència dels veïns i veïnes de Sant Marcel·lí, recuperant més de 500 m² amb una inversió de 560.000€.

A la reunió a més del regidor Borja Sanjuán i els representants de l’associació de veïns de Sant Marcel·lí, han acudit assessors i tècnics de la regidoria de Desenvolupament i Renovació urbana, per a posar en comú i explicar el futur projecte de conversió en zona de vianants de la Plaça de Monistrol i les actuacions que es duran a terme en esta zona, la qual actualment disposa només d’un 30% de l’espai total per al vianant.

En la visita s’ha destacat també la necessitat d’esta mena d’actuacions en el barri de Sant Marcel·lí i s’ha valorat que a més de la creació d’un nou espai, esta millora de la plaça impulsarà la revitalització dels locals comercials de la zona. “La idea és situar el barri en el mapa i traslladar la nostra voluntat de convertir-lo en un barri prioritari com qualsevol altre en les inversions de l’Ajuntament”, ha afegit Sanjuán.

A més, també s’ha consensuat dur a terme una labor de condicionament d’alguns dels solars de l’entorn del barri, la qual cosa és una reivindicació veïnal, atenent, d’esta manera, les necessitats i inquietuds de l’associació de veïns.

La reforma de la plaça s’engloba dins de la labor de recuperació d’espai per a vianants en diferents barris de la ciutat: “Continuem avançant en el projecte ‘València ciutat de places’, que se centra en recuperar espais vitals per a la convivència dels veïns i veïnes dels barris i també en crear entorns amables en els barris de València”, ha destacat Sanjuán.

Esta reforma, que revitalitzarà aquesta zona del barri de Sant Marcel·lí, millorarà també la qualitat mediambiental i paisatgística del barri, incorporant mobiliari urbà i nova vegetació per a l’ús i el descans dels veïns i veïnes. En breu, es començarà amb el procés de redacció del projecte per a avançar al més prompte possible cap a aquest gran canvi per al barri de Sant Marcel·lí.