L’Ajuntament de València presenta al Consell Municipal de Medi Ambient el procés per a elaborar el Pla d’Educació Ambiental de Residus i Neteja

Connect on Linked in

L’Ajuntament, que ja ha encetat un procés participatiu per elaborar el Pla d’educació ambiental de residus i neteja de la ciutat, ha impulsat este projecte amb la seua presentació davant el Consell Municipal de Medi Ambient. En l’última reunió d’este òrgan assessor de les polítiques mediambientals també s’ha analitzat l’evolució del treball per defendre la candidatura de València a la capitalitat verda europea de 2024, i s’ha plantejat els reptes en matèria d’Ecologia Urbana i Biodiversitat inclosos en el Marc Estratègic de València, el text elaborat pel govern local per a concretar i establir les pautes i la direcció que han de marcar el desenvolupament de la ciutat en els pròxims anys.

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha informat hui dels assumptes tractats en esta reunió en la qual, “s’ha donat suport a la iniciativa desenvolupada per comptar amb l’opinió de la ciutadania per resoldre qüestions essencials des de la perspectiva de l’educació ambiental”. “D’esta manera, amb el Consell Municipal de Medi Ambient, el govern local dona un pas endavant per elaborar un pla d’acció amb un programa d’educació ambiental segmentat per districtes i públics, així com un sistema d’indicadors per fer una avaluació del compliment dels objectius, i una previsió pressupostària”, ha explicat l’edil.

Sergi Campillo, que ha ressaltat la labor del Consell Municipal de Medi ambient, que en les dos últimes setmanes s’ha reunit dos voltes, ha defés que “gràcies a les propostes municipals i al suport d’este òrgan València té una oportunitat important per fer un canvi en polítiques ambientals, en infraestructura verda, en aigua i en molts altres aspectes. I ara es tracta de fer valdre tot el treball realitzat”.

En la mateixa línia, durant la sessió extraordinària del Consell Municipal de Medi Ambient, celebrada ahir i presidida pel vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, s’ha avançat amb els documents que conformarien el projecte la capitalitat verda europea, que “és un guardó de la Unió Europea que mesura elements mediambientals com la mobilitat urbana, la qualitat de l’aire, la gestió dels residus, el soroll i l’adaptació al canvi climàtic, entre d’altres”.

D’altra banda, el Consell Municipal de Medi Ambient ha reflexionat sobre “la urgència del moment de la ciutat post-covid que demana decisions importants, també en matèria mediambiental, què donaran forma a la ciutat del futur que el govern local vol verda i sostenible”, tal com ha afirmat Campillo.

El vicealcalde, que en la reunió estigué acompanyat del regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, i de la regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, ha recordat que en l’anterior sessió d’este òrgan assessor es va donar compte de l’actualització del reglament, de la continuïtat de la comissió de Jardineria i de l’actualització de les normes. També es va proposar la constitució de la comissió de treball de residus i es van presentar les plataformes mòbils per a la recollida de residus de Ciutat Vella, així com el Pla d’Agricultures Urbanes. Per últim, el vicealcalde va anunciar la pròxima convocatòria de les comissions de treball de residus i de jardineria.