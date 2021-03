L’Ajuntament de València presenta el balanç del Pla de Joventut de l’any 2020 marcat per la covid-19

Connect on Linked in

Ibáñez: “continuem ajustant el pla, donant prioritat a les accions que ens ajuden a maximitzar l’efectivitat dels recursos i ajustar-los a les necessitats actuals de la joventut”

La regidora de Joventut, Maite Ibáñez, ha presentat el balanç del segon any de Pla de Joventut, que es va iniciar l’any 2019. Un pla que marca les línies estratègiques del consistori en polítiques de joventut, i en el qual es dona resposta a les demandes de les persones joves de la ciutat. Ibáñez ha apuntat que enguany “la situació econòmica ha sigut més precària, i l’accés al mercat laboral dels joves més difícil, i hi ha un augment de persones amb necessitat de rebre empara i alé, la qual cosa ha suposat una seriosa reformulació dels objectius i les actuacions del Pla de Joventut”.

En l’actual context s’han establit sis eixos principals d’actuació: el suport i assessorament psicològic, l’increment dels cursos de formació, el reforç dels programes d’assessorament en matèria d’ocupació, l’impuls d’accions per a superar les bretxa digital, la inclusió social i l’accés a la cultura. Estes sis àrees han construït les accions del Pla durant este últim any.

Una de les noves apostes ha sigut l’atenció psicològica. Per a això s’ha creat el programa ‘Téscoltem’ una eina de suport psicològic i emocional que en 2020 va atendre més de 100 joves d’entre 12 i 30 anys. “L’alta demanda d’este servici mostra que era una necessitat que s’havia de cobrir en esta situació de pandèmia. Un servici que ha obtingut una valoració positiva del 100% dels usuaris”, ha apuntat Maite Ibáñez.

Un altre dels pilars del pla és la formació com a eina perquè els joves aconseguisquen autonomia, i siguen capaces d’accedir per si mateixos al mercat laboral. Per a això “s’ha reforçat el nombre de cursos gratuïts de formació oferits per la regidoria, perquè les persones joves disposen d’una àmplia oferta que s’ajuste als seus interessos i necessitats”. També s’ha reforçat el SIAJ, un servici d’assessorament en matèria d’ocupació, que orienta de manera personalitzada als joves en funció de les seues necessitats. En 2020 este servici va atendre 167 persones, un 300% més que en el 2019.

Per a ajudar a superar la bretxa digital a persones joves en risc d’exclusió social, s’ha creat el programa ‘Digit Jove’, a través del qual s’han adquirit 100 ordinadors, que s’han cedit a persones d’entre 16 i 25 anys que es troben fora del sistema e ducatiu i laboral, als quals se’ls ha format en idiomes, TIC i cerca activa d’ocupació. També s’ha creat el programa ‘Eines’, que forma en aspectes bàsics com la informàtica, ofimàtica, les xarxes socials o la manipulació d’aliments.

Una altra de les actuaciones ha consistit en la creació d’una ‘Guia de recursos per a joves, orientació laboral i ocupació’, que pretén acompanyar a les persones joves en el procés de cerca d’ocupació, o el programa ‘Joventut emancipada’, que assessora els joves a l’hora de llogar un pis i els informa de les ajudes a les quals poden accedir, que es duu a terme en col·laboració amb el col·legi d’administradors de finques.

L’últim dels eixos en els quals s’ha centrat el Pla de joventut en este últim any ha sigut l’accés a la cultura. En este àmbit destaca el programa ‘Cultura Jove’ que vol acostar a la joventut les propostes culturals de la ciutat. Ibáñez ha destacat que “en este context de pandèmia moltes vegades la inversió econòmica dedicada a la compra d’una entrada de cinema o teatre és l’última en la llista de prioritats, per la qual cosa és necessari el suport del consistori per a que puguen accedir a ells”. Durant 2020 s’han distribuït de manera gratuïta 218 places en 16 espectacles de la ciutat. L’altre objectiu del Pla en matèria cultural ha sigut el de “promoure i visibilitzar les propostes culturals d’artistes joves, donar-los esta primera oportunitat”.

En 2020 s’ha reforçat el ‘Programa de Residències artístiques i culturals per a joves’, que ha augmentat el seu pressupost de 29.000€ a 75.000€. El nombre de joves premiats ha passat de 13 a 25 i les propostes de 28 a 46.

També s’han desenvolupat diferents plans com els ‘Tallers Apuntat’ dirigits a l’ocupació en temps lliure, les propostes d’activitats per a l’estiu ‘Estiu Jove’ o el programa ‘Atenea’ de suport a noves cineastes.

Per a Maite Ibáñez “el ritme d’implantació del Pla Joventut 2019-2023 es pot considerar com a acceptable, tenint en compte el context sanitari que ha dificultat la implementació de diferents accions i ha obligat a reorientar les prioritats del propi pla. La regidora ha afirmat que des de Joventut “continuem ajustant el pla, donant prioritat a les accions que ens ajuden a maximitzar l’efectivitat dels recursos i a ajustar-los a les necessitats actuals de la joventut”.