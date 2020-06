L’Ajuntament de València presenta el nou reglament de Govern Obert que garantix “més que mai” el dret de la ciutadania d’accés a la informació

Connect on Linked in

Elisa Valía: “El reglament va molt més enllà dels compromisos establerts per la legislació, aprofundix i millora la nostra democràcia de manera significativa”

La regidora de Transparència i Govern Obert, Elisa Valía, ha presentat hui en roda de premsa el nou Reglament de Govern Obert, que es durà al Ple de juny, i que “és fruit del treball i l’experiència acumulada des de setembre de 2015, quan es va crear el Servici de Transparència i Govern Obert”. Un reglament que Valía ha posat en valor perquè “va molt més enllà dels compromisos establerts per la legislació” i del qual destaquen un pla de dades obertes de l’Ajuntament de València, un registre d’estudis i informes contractats pel consistori així com l’increment de les obligacions de Publicitat Activa, entre altres novetats.



“El reglament ens permet reconèixer les obligacions que tenim com a equip de govern i que es concreten en drets per a la ciutadania com d’accés a la informació o l’obligació de rendició de comptes per part de les administracions i que aprofundix i millora la nostra democràcia de manera significativa”, ha manifestat Valía, qui ha remarcat que “este reglament va molt més enllà de les obligacions legals que tenim, òbviament l’Ajuntament està complint amb les obligacions legals des del primer moment però volíem una norma més avançada i veritablement de gran importància i que estiguera a l’avantguarda dels reglaments de transparència al nostre país”.



NOVETATS DEL NOU REGLAMENT



La regidora de Transparència i Govern Obert ha explicat algunes de les novetats més importants, entre les quals es troba el disseny d’un pla de dades obertes de l’Ajuntament de València. “És una línia de treball important perquè entenem que les dades obertes són una font d’informació i una riquesa a l’hora de prendre decisions”, ha apuntat Valía. Així mateix, ha indicat que el reglament inclourà un capítol de rendició de comptes que contempla un Pla d’Integritat de l’Administració Local que “treballarem de manera conjunta amb l’Agència Antifrau Valenciana”.



Unes altres de les innovacions és la “elaboració, seguiment, control, actualització i avaluació” d’un registre d’estudis i informes contractats per l’Ajuntament de València. En este sentit, Valía ha comentat que “hi ha molta documentació que l’Ajuntament paga amb diners públics i que entenem que ha d’estar a la disposició de la ciutadania i dels mitjans de comunicació”. L’edil ha avançat també “l’aliança amb la ciutadania i universitats en la incorporació a la presa de decisions municipals de dades generades per altres actors per a continuar avançant”.



A més, Valía ha posat en valor que en el nou reglament s’establisca “l’increment notable de les obligacions de Publicitat Activa respecte als mínims que marca la Llei estatal i l’anterior Reglament municipal de Transparència”. “Estem complint en tot moment amb els estàndards que marca la Llei però són uns mínims amb els quals no ens conformem, volem anar més enllà”, ha apuntat Valía, qui ha posat d’exemple la informació de contractació, convenis i subvencions, que a partir d’ara amb el nou reglament “tots els detalls seran accessibles per a millorar la transparència” com “els immobles que té l’Ajuntament arrendats a tercers”. Sobre les dades, la regidora ha assenyalat que “estaran territorialitzats per a rendir comptes de què estem fent a la ciutat i que els veïns i les veïnes de cada barri puguen veure ràpidament que s’està fent en el seu entorn més pròxim”.



PROTOCOL TRASPÀS DE PODERS I TERMINIS



La regidora de Transparència i Govern Obert ha remarcat l’elaboració d’un protocol que regule el traspàs de poder entre un govern i el següent per a “garantir que el traspàs es faça de la manera més rigorosa possible i que la ciutadania no es veja afectada pel canvi de govern”. Així mateix, ha manifestat que en el nou reglament s’incorporen “els criteris interpretatius del Consell de Transparència, sobretot pel que fa al dret d’accés a la informació pública” ja que “algunes dades plantegen dubtes de molt de calat jurídic sobre si la persona que demana esta informació té dret o no a accedir a ella”. En este sentit Valía ha subratllat que s’establirà un termini de set dies perquè els servicis contesten a les sol·licituds d’informe per part del Servici de Transparència.



En últim lloc, el consistori habilitarà un termini de 2 anys, a partir de l’entrada en vigor del reglament, per a dur a terme la creació del Registre de Recursos de Dades Públiques, el Registre d’Estudis i Informes, l’aprovació del Pla Estratègic de Dades Obertes, el Pla d’Integritat de l’Administració Local i l’adequació de la informació corresponent a la Publicitat Activa.