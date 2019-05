L’Ajuntament de València presenta la cartelleria de la Gran Fira de 2019

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Caracteritzada pel colorit i una tipografia inspirada en principi de segle.

El pròxim juliol torna la Gran Fira a València amb l’objectiu d’acostar la cultura als barris de la ciutat i oferir una oferta d’oci per a tots els públics.

El regidor de Cultura Festiva en funcions, Pere Fuset, ha presentat hui la nova imatge de la Gran Fira, dissenyada per Estudio Menta, una empresa fundada en 2008 i que ha treballat anteriorment amb la cartelleria d’algunes activitats organitzades pel consistori, com la festivitat del 9 d’octubre de 2016 o en campanyes de turisme i comerç. La cartelleria es caracteritza per la combinació de diferents colors i la tipografia inspirada en dissenys de principi de segle.

Fuset ha assenyalat que esta Gran Fira «es caracteritza per ser una festa inclusiva, dirigida a tota la ciutadania i als milers de turistes que visiten la ciutat en eixes dates». «És per això que la comunicació va més enllà dels cartells i es tracta a més d’una campanya comunicativa coordinada i digital», ha afegit.

En esta ocasió, la cartelleria compta amb diferents gammes cromàtiques, proporcions i formats, a més d’estar caracteritzada per una tipografia inspirada en els cartells de principi de segle. El dissenyador d’Estudio Menta, Raúl Climent, ha explicat que la campanya es caracteritza per «cuidar la comunicació digital, ja que més enllà dels cartells, hem intentat plantejar una comunicació que tinga moviment».

A més, Fuset ha presentat les principals línies programàtiques de la Gran Fira, que tindran lloc del 30 de juny al 28 de juliol. Estes activitats tradicionals, que compten individualment amb la seua pròpia cartelleria, són els Concerts de Vivers, les Nits de Folk, la Nit a la Mar, la Gran Nit, els Focs de la Fira i la Batalla de Flors. Alguns d’estos cartells, com és el cas dels Concerts de Vivers, ja estan en alguns autobusos de la ciutat, els altres s’aniran col·locants en diferents formats progressivament.