L’Ajuntament de València preveu destinar entre 5 i 10 milions d’euros al fons de cooperació covid

Pilar Bernabé calcula que prop de 10.000 empreses i persones autònomes podran acollir-se a la mesura que ahir va presentar Ximo Puig

La regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, ha informat que l’Ajuntament de València ja està preparant les bases en la convocatòria d’ajudes previstes en el Fons de Cooperació Covid de 120 milions d’euros que va presentar ahir el president de la Generalitat, Ximo Puig. «Volem agilitar els tràmits perquè ajudes arriben com més prompte millor», ha afirmat Bernabé qui ha avançat que l’Ajuntament preveu destinar entre 5 i 10 milions a este fons.

Bernabé ha detallat la mesura que ahir va presentar la Generalitat per a ajudar els sectors relacionats amb l’hostaleria, oci, activitats recreatives, culturals i agències de viatges amb aportacions de Generalitat (50%), diputacions (30%) i ajuntaments (20%). Es tracta d’ajudes destinades a «les empreses i autònoms més afectats per les restriccions sanitàries imposades per a frenar la pandèmia» i que, segons ha explicat la regidora, «prop de 10.000 empreses i persones autònomes podrien tindre accés a València», entre ells també el sector artesà relacionat amb les festes.

D’acord amb l’anunciat ahir, este fons de cooperació es gestionarà a través dels Ajuntaments, per la qual cosa Bernabé ha subratllat que València «ja està treballant en esta convocatòria per tal de donar agilitat als tràmits i que les persones beneficiàries puguen cobrar les ajudes com més prompte millor”. Així mateix, la regidora ha puntualitzat que també s’està treballant ja en una altra convocatòria destinada a ajudar altres sectors afectats per la crisi.

