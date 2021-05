L’Ajuntament de València projecta la seua aposta per la sostenibilitat com a eix de l’oferta cultural i esportiva en FITUR 2021

Connect on Linked in

València està present en la 41a edició de la Fira Internacional de Turisme

L’Ajuntament de València ha presentat, en la 41a edició de la Fira Internacional de Turisme, l’agenda turística, cultural i esportiva, de la ciutat. La celebració de grans esdeveniments esportius internacionals com l’Eurobasket Women 2021, la candidatura per a albergar en 2026 els XII Gai Games o l’Any Berlanga són importants apostes en enguany.

Emiliano García, regidor de Turisme, i Pilar Bernabé, regidora d’Esports, acompanyats el president de la Diputació de València, Toni Gaspar, i el director de Turisme Comunitat Valenciana, Herick Campos, han sigut els encarregats de presentar en la tercera jornada de Fitur les grans apostes de València per a la reactivació de l’activitat. Els representants de l’Ajuntament han posat en valor la sostenibilitat i la seguretat de la destinació València, i han posat com a exemple la capacitat d’organització d’esdeveniments de la ciutat esportius amb totes les garanties.

Fitur es presenta com un punt d’inflexió cap a la recuperació. “La situació que hem viscut ens ha fet ser conscients d’allò a què no volem renunciar. I no volem renunciar a un present pròsper i segur, de la mà d’un turisme sostenible. I ha arribat el moment de la recuperació, d’aplicar més si cap la màxima responsabilitat per part de tots i tornar a rebre turistes. El turisme torna, i torna més sostenible que mai” ha destacat el regidor de Turisme.

Per part seua, Pilar Bernabé, regidora d’Esports de l’Ajuntament de València, ha destacat que “a pesar que 2021 ha sigut un any dur per la situació sanitària, València s’ha consolidat com a destí segur en la pràctica esportiva. L’exemple que València ha donat ha sigut copiat per altres ciutats per a albergar esdeveniments esportius segurs i ens permet posicionar-nos com un destí atractiu per a albergar qualsevol tipus de competició nacional i internacional”.

VALÈNCIA, DESTINACIÓ NEUTRA EN CARBONI 2025

València ja ha fet grans passos en matèria de sostenibilitat turística: és la primera ciutat del món a verificar i certificar l’empremta de carboni de la seua activitat turística. Un projecte que es troba en el seu primer estadi, però que gràcies a l’estratègia de turisme sostenible de l’Ajuntament de València i de la mà de Global Omnium, convertirà València en ciutat neutra en carboni per a l’any 2025.

“València ha assumit la seua responsabilitat amb el moment que estem vivint, posant com a horitzó els 17 ODS de Nacions Unides”, ha recalcat Emiliano García.

CAPITAL EUROPEA DE L’EUROBASKET I DE TRIATLÓ

València serà la seu de dos dels quatre grups de la primera fase i les seues corresponents creus de quarts de final de l’Eurobasket Women 2021 en el Pavelló de la Font de Sant Lluís, del 17 al 27 de juny. La competició està coorganitzada per les Federacions Espanyola i Francesa, junt amb l’Ajuntament de València, la Diputació, la Generalitat i la Fundació Trinidad Alfonso.

Així mateix, el 25 de setembre la ciutat acollirà el pròxim Campionat d’Europa de Triatló, que comptarà amb la competició Elit en categoria masculina i femenina, a més de la prova de paratriatló, i els campionats per a Grups d’edat en distància sprint i olímpica.

VALÈNCIA, CANDIDATA A ALBERGAR ELS GAI GAMES 2026

L’aposta de València per l’esport divers, igualitari i inclusiu enguany és més ferm que mai, ja que la ciutat és una de les finalistes –juntament amb Guadalajara (Mèxic) i Munic (Alemanya)– per a acollir els Gai Games l’any 2026. Es tracta d’un esdeveniment esportiu i cultural, que se celebraria entre el 27 de maig i el 7 de juny de 2026, i que contempla dades com més de 100.000 visitants i 15.000 esportistes i un impacte econòmic previsible superior a 130 milions d’euros. “Un projecte en el qual estem treballant conjuntament les entitats socials, el sector públic i el privat, plenament bolcats com la ciutat diversa i plural que som”, ha manifestat Emiliano García.

La capital del Túria albergaria un total de 36 modalitats esportives entre les quals destaquen algunes autòctones com la pilota valenciana o el colpbol, a més d’altres esports com el bàsquet, futbol o el tennis, que es desenvoluparien en les instal·lacions esportives municipals.

L’ANY BERLANGA I LA CELEBRACIÓ DELS PREMIS GOYA

La ciutat ret enguany homenatge a un dels seus valencians més il·lustres: Luis García Berlanga, amb motiu del centenari del seu naixement. L’Any Berlanga, que culminarà amb la 36a Gala dels Premis Goya a València, “pretén estar a l’altura d’un dels més grans cineastes del nostre país, un gran actiu de la cultura cinematogràfica i popular” ha expressat Emiliano García.

La personalitat del cineasta ha motivat la creació de la ‘Ruta Berlanga’, un recorregut per les seues vivències i memòries a València. El tour començarà en l’Oficina de Turisme de la Plaça de l’Ajuntament i recorrerà els emplaçaments més emblemàtics de València per a Berlanga: cinemes, cafés, tertúlies, llibreries… El recorregut es farà cada dissabte (arranquen demà 22 de maig) i es podrà acudir prèvia sol·licitud en la web de Visit València.