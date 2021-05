L’Ajuntament de València promou la creació artística en els centres escolars

Connect on Linked in

L’Ajuntament de València, a través de la regidoria d’Educació, ha obert el termini per a la presentació de sol·licituds de la convocatòria de residències artístiques, per a contractar a cinc agents artístics que, de manera individual o col·lectiu, estiguen interessats a portar a terme un projecte de creació contemporània en col·laboració amb centres educatius de la ciutat de València.

La regidora d’Educació, Maite Ibáñez, ha explicat que “a través d’esta convocatòria, dirigida als artistes visuals o transdisciplinaris interessats per explorar l’àmbit pedagògic, apostem per introduir, en la vida educativa de l’alumnat de primària i secundària, conceptes i metodologies pròpies de la creació contemporània”. “Busquem projectes innovadors, que entenguen que l’estudiant ha de tindre un paper actiu en la seua educació, per això, es valoraran aquells projectes que evidencien el caràcter processual de la creació contemporània i que empoderen a l’alumnat i professorat com a creadors culturals i no com només com consumidors de cultura”.

Es potenciaran aquells projectes que desenvolupen un discurs des de i per al territori, que fomenten la reflexió de problemàtiques socials (desenvolupament sostenible, gènere, diversitat, etc.) i que genere connexions entre diferents actors socials que hi haja a la zona del centre educatiu. “L’educació artística i el foment de la creativitat és clau en el procés d’aprenentatge de l’alumnat”, ha exposat Ibáñez. Les disciplines sobre les quals versen les residències poden ser variades: arts visuals, cultura digital i audiovisual, arquitectura i la seua relació amb la ciutadania, teatre, dansa, creació sonora, etc.

Les cinc residències tenen com a finalitat que artistes, professorat i alumnat s’uneixen per desenvolupar projectes artístics singulars i col·laboratius. Estes es desenvoluparan durant el segon i el tercer trimestre del curs 2021/22 en cinc centres educatius diferents. El període de la residència inclou el procés artístic en el centre educatiu, la presentació pública d’este procés a la comunitat educativa amb la qual s’ha treballat i una trobada final a un espai municipal, en què totes les parts comparteixen l’experiència de les cinc residències realitzades durant el curs.

Els artistes que desitgen participar en esta convocatòria poden trobar tota la informació i els documents requerits en la pàgina web de l’Ajuntament de València i de la regidoria d’Educació. El termini per a la presentació de projectes és del 25 de maig al 23 de juny de 2021.