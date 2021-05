L’Ajuntament de València proposa al govern central una solució per acabar amb la manca d’aigua estructural a l’Albufera

Connect on Linked in

El déficit hídric estructural que pateix l’Albufera és “molt preocupant. Des de fa dècades la quantitat d’aigua que arriba al llac ha anat disminuint, per la sobreexplotació del riu Xúquer, fins a posar en perill la supervivència de l’Albufera tal com la coneguem hui.”, ha manifestat el vicealcalde i regidor de Conservació d’Àrees Naturals i Devesa-Albufera, Sergi Campillo.

“Per això –ha afegit el vicealcalde- des de l’Ajuntament de València a més de ser la principal administració en inversions i manteniment del parc natural de l’Albufera, volem col·laborar amb la resta d’institucions que tenen competències en el llac, la Generalitat Valenciana i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (organisme dependent del Govern Central) i per això hem estat treballant en una proposta per buscar una solució eficient que no perjudique a ningú (és a dir, que no disminuïx cap concessió en l’àmbit de la conca), i que pot aconseguir que en poc de temps arriben els recursos hídrics hídrics necessaris durant els mesos que no es cultiva l’arròs (durant el cultiu els sobrants de rec són suficients per al manteniment del llac i de la pròpia marjal).

Hui el vicealcalde i regidor de Conservació d’Àrees Naturals i Devesa-Albufera, Sergi Campillo, ha mantingut una reunió amb el Director General del Agua del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic Teodoro Estrela, la Secretària Autonòmica de Emergència Climàtica i Transició Ecológica de la Conselleria d’Agricultura, Paula Tuzón, el President de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer Miguel Polo i amb representants de les comunitats de regants de la Séquia Real i de Sueca per arribar a un acord que pose solució als problemes hídrics estructurals de l’Albufera.

Des del 2016, i gràcies al diàleg amb la Confederació s’ha anat derivant aigua a l’Albufera de València, uns 12 hectòmetres cúbics anuals, però segons els tècnics de l’Ajuntament, el llac necessitaria uns 74 hm3 anuals, durant els mesos en els que no es cultiva l’arròs. Com ha explicat el vicealcalde Sergi Campillo “la nostra proposta solucionaria el problema, perquè sense tocar aigua de cap altra concessió podem obtindre eixos 74 hm3, a partir de la mordernització de la Séquia Real del Xúquer, a més del propi fluent del riu Xúquer en el seu tram baix, i de la dotació hivernal dels regants de la Ribera Baixa que no s’usa per al cultiu de l’arròs”.

La proposta ha estat explicada durant la reunió, i tan la Confederació, com el Ministeri i la Conselleria han fet una valoració molt positiva i s’han compromés a estudiar-la, ha explicat Campillo. De fet, la pròxima setmana hi haurà una nova reunió entre personal tècnic per acabar de treballar en la proposta. El vicealcalde Sergi Campillo ha explicat també la importància d’esta proposta per al futur de l’entorn del llac perquè “és una proposta que va encaminada, també, a salvaguardar els interessos agrícoles gràcies a la introducció d’aigua dolça al sistema. La disminució del cordó dunar, de la restinga i la pujada de la mar degut al canvi climàtic i per efecte dels temporals amenacen amb salinitzar l’Albufera, i això suposaria el final del cultiu de l’arròs a la marjal perquè l’arròs és un cultiu tremendament sensible a la salinitat”. La introducció d’aigua dolça, per tant, és absolutament urgent.

El llac i la marjal del Parc Natural de l’Albufera han estat nodrides durant segles per les aportacions fluvials de la xarxa de regadius, però durant els últims anys la pèrdua dels recursos hídrics han posat en una situació complicada al llac i a tot el parc natural, a la seua biodiversitat, a l’agricultura i en definitiva una manera de viure tan pròpia dels valencians.

CONSTITUÏDA LA COMISSIÓ TÈCNICA PER ABORDAR EL PROJECTE DE RENATURALITZACIÓ DEL NOU LLIT DEL TÚRIA

A la reunió també s’ha abordat la renaturalització del llit del Túria, la iniciativa que contempla reconvertir el cabal formigonat en una gran infraestructura verda i blava que vertebre l’àrea metropolitana de València. Tal i com anunciar el vicealcalde, Sergi Campillo, que es faria, hui s’ha constituït la comissió tècnica per abordar el projecte de renaturalització del nou llit del Túria, i a partir d’ací es començarà a treballar.

El nou llit del Túria compleix la seua funció de desaigüe en cas de grans avingudes però té un potencial enorme en quant a la seua renaturalització per als pobles del Sud i per a tota l’àrea metropolitana. Per això, fa dos anys, es plantejà la possibilitat de donar-li altres usos mediambientals, com han fet altres ciutats amb els seus rius, des de Madrid fins a Los Ángeles, passant pel cas del Parc Fluvial del Besòs. “És una oportunitat per a connectar dos parcs naturals: el del Túria i de l’Albufera a més de redreçar l’enorme factura que pagaren els pobles del sud amb la solució del pla sud de València en temps de la dictadura”, ha afegit per finalitzar Campillo.