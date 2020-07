L’Ajuntament de València proposa el nom de l’activista mediambiental Berta Càceres per a un jardí de la ciutat

Connect on Linked in

La Comissió Permanent de Consell Municipal de Cooperació proposa homenatjar a Berta Càceres, activista del medi ambient i defensora de drets humans.



La Comissió Permanent del Consell Municipal de Cooperació ha proposat elevar a la pròxima Comissió de Benestar que un jardí de la ciutat porte el nom de la defensora de drets humans, Berta Càceres, reconeguda activista hondurenya per la defensa el medi ambient.



La regidora de Cooperació a al Desenvolupament i Migració, Maite Ibáñez, i el vicealcalde i regidor de Jardineria Sostenible renaturalització de la Ciutat, Sergi Campillo, han donat suport este matí a l’Hemicicle la proposta de les organitzacions que formen part de la Comissió Permanent del Consell Municipal de Cooperació de posar-li el nom de Berta Càceres a un jardí de la ciutat. Esta proposta passarà a la propera Comissió de Benestar de el 23 de juliol per a la seva aprovació.



Berta Càceres va ser una reconeguda líder indígena lenca, feminista i activista del medi ambient, assassinada a Hondures. Va cofundar el Consell Cívic d’Organitzacions Populars i Indígenes d’Hondures (COPINH) per lluitar pels drets del poble lenca, la major ètnia indígena d’Hondures. A l’abril de 2015, esta lluita li va valer el Premi Mediambiental Goldman, el màxim reconeixement mundial per activistes de medi ambient. La defensa de la natura és part de l’ADN de Càceres i està arrelada en la identitat lenca. Va ser assassinada el 2 de març de 2016 a Hondures, després d’anys d’haver rebut amenaces contra la seua vida, en ple procés de lluita per la defensa del territori, davant de l’explotació dels recursos naturals d’esta zona per part d’una empresa hidroelèctrica.



Per tot això, l’Ajuntament de València ha proposat homenatjar esta “dona lluitadora, tant pel seu activisme per la defensa del medi ambient com pels drets humans”, ha explicat la regidora de Cooperació a al Desenvolupament i Migració, Maite Ibáñez, qui ha reconegut que “volem visibilitzar la tasca dels ambientalistes que perden la vida assassinats, majoritàriament a Amèrica Llatina. Per la seua banda, Sergi Campillo, ha destacat que “som una ciutat compromesa amb els valors mediambientals i la defensa dels drets humans, de manera que el mínim que podem fer per la seua figura és reconèixer la seua gran tasca i la de les persones activistes que lluiten per la defensa del nostre medi ambient”.