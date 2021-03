L’Ajuntament de València proposa que el 18 de març siga festiu i els dies de festa del 16 i 17 passen a maig

Print This Post

El Consell Escolar Municipal de València debatrà esta vesprada el calendari festiu del mes de març

Després de les últimes recomanacions sanitàries, la regidora d’Educació i presidenta del Consell Escolar Municipal, Maite Ibáñez, portarà al Consell Escolar Municipal la proposta de mantindre el 18 de març com no lectiu i traslladar el 16 i 17 al mes de maig. El consell escolar es reunirà esta vesprada a les 17.30 hores de manera extraordinària, amb l’únic punt en l’ordre del dia de valorar la proposta presentada pel consistori.

Durant la reunió del dimarts de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Seguiment del covid-19 a la ciutat de València, totes dos administracions van analitzar la proposta de mantindre el dia 18 com no lectiu i traslladar el 16 i el 17 al mes de maig, “i es va valorar molt positivament l’esforç que està fent tota la comunitat educativa en este curs escolar tan complex, reflectint la necessitat de mantindre un període de descans (que no de festa) el mes de març, al costat del propi calendari del programa educatiu”, ha afirmat Ibáñez..

La regidora ha destacat “la gran coordinació que està existint entre les diferents administracions públiques”, i ha explicat que al llarg d’estos dies, ha mantingut converses amb els membres del Consell Escolar Municipal per a valorar la situació tan delicada d’esta desescalada i els ha traslladat de manera directa la seua proposta. Una postura coherent amb les recomanacions sanitàries, que busca evitar -en la major mesura possible- els contagis. En qualsevol cas, esta vesprada el Consell Escolar debatrà la situació i decidirà mitjançant votació.