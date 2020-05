L’Ajuntament de València proposa recordar les víctimes del coronavirus amb totes les confessions religioses

Connect on Linked in

L’alcalde Joan Ribó també ha ressaltat la importància de col·laborar amb les comunitats de les diferents creences en treballs de servicis socials

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha assegurat que l’Ajuntament preserva el desenvolupament a la ciutat d’un dret fonamental, el de la llibertat religiosa, i ha manifestat «la voluntat municipal de donar suport als actes que celebren les diferents confessions religioses per a honrar la memòria de les víctimes del coronavirus, en el moment que ho permeta la situació actual». Així mateix, ha recordat que el consistori contempla recordar en un acte a tota la ciutadania que ha patit l’impacte sanitari d’esta pandèmia, especialment a les persones que han faltat com a conseqüència de la COVID-19, «i que no han pogut tindre un comiat per part de tots els seus familiars i persones més pròximes».



Joan Ribó ha fet estes declaracions en concloure la seua reunió, per videoconferència, amb representants de confessions religioses amb més fidels a la ciutat de València, amb els quals també ha aprofundit «sobre la importància de col·laborar per desenvolupar tasques de servicis socials».



El primer edil s’ha reunit amb el canonge del Cabildo Metropolità de València de l’Església Catòlica, Vicente Fontestad, el representant de la Fraternitat de Pastors Evangèlics de València, José Martí, el de la Federació de Comunitats Israelites d’Espanya, Isaac Sananes; i el de la Comissió Islàmica d’Espanya Ihab Fahmy.



«Els he plantejat algunes idees que em semblen fonamentals: la primera, per descomptat, de respecte a les normes de confinament i a les normes sanitàries. La segona és el propòsit de respectar a totes les sensibilitats en la possibilitat de fer un acte en el moment que acabe el confinament o en alguna fase propícia del mateix per tal de recordar les persones que han faltat, que organitzarà l’Ajuntament, i que voldria que comptara amb tota la ciutadania, recollint la seua diversitat de creences, així com aquelles persones que no professen cap religió. A més, els he mostrat la disposició municipal a l’ajuda que podríem aportar a estes confessions en la realització dels seus actes singulars, si així ho plantegen», ha concretat Joan Ribó.



«L’Ajuntament els ajudarà, si així ho desitgen, perquè puguen realitzar els actes i ritus que creguen convenients. Em sembla de justícia, em sembla un acte de desenvolupament de la llibertat religiosa que, a més, permet afiançar els mecanismes de col·laboració»



«La reunió amb interlocutors d’estes diferents confessions religioses, la catòlica, l’evangèlica, la jueva i la islàmica, ha sigut molt interessant. Per una banda, els he plantejat l’interés de l’Ajuntament per conéixer com estaven vivint les seues comunitats la crisi del coronavirus». També m’han explicat i he escolat els seus problemes a l’hora d’acomiadar-se dels seus éssers estimats i la seua voluntat d’afrontar la situació atenint els plantejaments sanitaris d’una manera estricta».



L’alcalde els ha fet arribar «la voluntat municipal de treballar conjuntament l’assistència social que cada vegada estan creixent».