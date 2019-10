L’Ajuntament de València publica les bases per a la recerca de la imatge gràfica de les Falles de 2020

Connect on Linked in

L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Cultura Festiva, ha publicat les bases de la convocatòria per a professionals del disseny i la il·lustració i a empreses del sector per a realitzar la imatge gràfica de les Falles de 2020. Esta és la cinquena vegada consecutiva en què s’acorden estes bases amb professionals del sector.

El regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha agraït el suport una vegada més de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), de l’Associació Professional d’Il·lustradors de València (APIV) i de l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana (COMUNITAD).



“La crida a projecte és una fórmula que s’ha consolidat amb el suport del sector i amb els resultats ben positius que hem observat en les edicions anteriors”, ha destacat Fuset, en referència a la professionalització del procés d’elaboració de la imatge gràfica de les Falles i als reconeixements i guardons obtinguts pels treballs realitzats en anys anteriors. “Hem optimitzat el procés i hem aconseguit resultats espectaculars per a presentar les Falles al món amb una cartelleria festiva de primer nivell, com va quedar demostrat amb una presència destacada dins la candidatura que ha portat València a ser Capital Mundial del Disseny en 2022”, ha afirmat.



La crida a projecte permetrà seleccionar un professional, estudi de disseny o d’il·lustració, agència de publicitat o una empresa del sector que s’encarregarà del disseny de la imatge gràfica de la festa gran de València així com de la seua adaptació a diferents elements, com ara els cartells de mobiliari urbà, els programes d’activitats o les xarxes socials.



El pressupost serà de 4.500 euros més IVA, una xifra a què ja es va arribar ara fa dos anys, quan es va incrementar un 12,5 per cent respecte al procediment obert en 2016 i un 50 per cent respecte al primer any, el de la convocatòria per a la imatge de les Falles de 2016.



Fuset ha recordat que el treball rigorós i professional de les associacions del sector s’ha valorat estos anys tant acordant les bases de la crida oberta com fent-les protagonistes de l’elecció del professional o l’empresa que acaba dissenyant la imatge de les Falles. Tres persones a proposta de l’ADCV, l’APIV i COMUNITAD formaran part del comité de selecció, a l’igual que Dani Nebot, Premi Nacional de Disseny i responsable de la imatge gràfica de les Falles d’enguany. Valoraran l’experiència dels diversos candidats i candidates en projectes semblants, la qualitat en treballs desenvolupats prèviament i l’originalitat i la creativitat en els resultats.



El termini per a l’enviament de candidatures s’obrirà dilluns, 21 d’octubre, i conclourà una setmana després, dilluns 28 d’octubre a les 14 hores.