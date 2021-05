L’Ajuntament de València publica un llibre dedicat a la figura de “l’Il·lustre i Desconegut” José Iturbi

Connect on Linked in

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha anunciat que l’Ajuntament de València ha publicat un llibre de gran format i de 235 pàgines dedicat a la figura del músic José Iturbi, de qui es va complir el 125 aniversari del naixement el passat novembre de 2020. El llibre s’anomena “Iturbi, més enllà de Hollywood” i a través d’ell es planteja un recorregut per la memòria del músic valencià més internacional.

Tal i com ha explicat la regidora Tello, “este llibre era molt necessari perquè la figura d’este singular pianista, director i altres tantes coses més, fa temps que demandava una gran atenció –minuciosa i rigorosa- que aconseguira deslligar-la dels prejudicis, clixés i conclusions perverses amb què certa part de la critica dels últims setanta anys va aconseguir enterbolir la memòria d’una de les personalitats més reeixides i influents del panorama musical de la primera meitat del segle passat”.

José Iturbi va passar de ser una icona del piano en aquella efervescent Europa dels anys vint a convertir-se en un ídol de masses als Estats Units de la Gran Depressió, així com en estrela rutilant del Holliwood daurat dels posteriors anys quaranta. Este pas per l’Olimp de Hollywood el va capturar fins a unes quotes de popularitat mai abans aconseguides per cap altre músic, alhora que li va possibilitar dur a terme la seua pròpia missió autoimposada: acostar la música clàssica, a través de la gran pantalla, a un públic que fins a eixe moment no n’havia tingut accés. Però de la nit al dia va ser destronat i despullat d’eixe reconeixement i això va desvirtuar el relat que ha transcendit fins als nostres dies sobre la seua figura, i marca encara la valoració que l’actualitat fa d’esta transcendental figura de la música valenciana.

“‘Iturbi, més enllà de Holliwood’ pretén convertir-se en el punt de partida per al necessari redescobriemnt d’este colós del teclat. Articles inèdits i dades desconegudes fins al moment llancen nova llum per al seu estudi, amb l’ànim de contribuir a separar la realitat de la llegenda (negra) que ha volgut aombrar la carrera i els assoliments d’este pianista enlluernador que va regnar durant bona part del segle XX”, ha dit la regidora Glòria Tello.

El llibre es pot adquirir a la llibreria pública que l’Ajuntament de València disposa en la plaça de l’Ajuntament (en un antic lloc de flors). En este espai estan a la venda totes les publicacions que realitza l’Ajuntament.