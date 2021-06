L’Ajuntament de València realitza un estudi per a fomentar la participació de la població migrant

Connect on Linked in

L’Ajuntament de València ha realitzat un estudi, a petició del Consell Local d’Immigració, per a conéixer el grau de participació de la població d’origen migrant en les associacions de la ciutat i dissenyar un pla que l’afavorisca.

L’anàlisi s’ha centrat en els barris de la Creu del Grau i Marxalenes i es traslladarà pròximament al consell sectorial. La regidora de Participació Ciutadana i Acció Veïnal, Elisa Valía, i la regidora de Cooperació al Desenvolupament i Immigració, Maite Ibáñez, han presentat aquest matí el document.

Durant la roda de premsa, la regidora Maite Ibáñez ha detallat algunes de les conclusions de l’informe. Així, del teixit associatiu local “estan emergint diferents lideratges de persones d’orígens diversos, que estan encapçalant aqueixes associacions”. A més, “la investigació posa en relleu la importància de polítiques públiques per a afavorir l’intercanvi i participació intercultural”.

En aqueix sentit, la regidora ha destacat el programa municipal Xarxa Apuja el to contra el racisme per a previndre el racisme i la xenofòbia, que es desenvolupa en 33 centres educatius públics i concertats de la ciutat i en el qual participen cinc entitats d’iniciativa social.

A partir dels indicadors de l’estudi s’ha elaborat un mapa on s’identifiquen les associacions i serveis públics (sanitat, educació, centres esportius, etc.) de cada barri, que s’actualitzarà periòdicament, amb la intenció que siga “una eina útil per a rastrejar els recursos comunitaris” i “conéixer com evoluciona i es desenvolupa” la partipació.