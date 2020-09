L’Ajuntament de València reforça la plantilla d’educació com a mesura de seguretat front la COVID-19

Notario ha destacat el nomenament de tres nous mestres i la constitució d’una borsa d’educadors i educadores infantils.

La regidora de Gestió de Recursos de l’Ajuntament de València, Luisa Notario, ha anunciat la incorporació de tres nous mestres a les escoles públiques municipals així com la constitució d’una borsa d’educadores i educadors infantils. “Reforcem les plantilles amb motiu de la pandèmia, per cobrir baixes i permetre desdoblaments d’aules com a mesura de seguretat per a evitar la propagació de la COVID-19”, ha explicat.



A més de les tres persones subalternes que s’han incorporat esta setmana, hi ha prevista la incorporació de tres mestres d’Infantil i la constitució d’una borsa d’educadors i educadores infantils per a procedir després als nomenaments corresponents. “Tenint en compte que entre 2006 i 2015 els governs del PP només varen contractar set mestres de diferents categories, podem mostrar la satisfacció d’haver dignificat les plantilles amb una aposta decidida del govern de Joan Ribó per enfortir l’escola pública amb més d’una vintena de contractacions de mestres d’Educació Infantil, de llengua estrangera, d’educació física i musical”, ha detallat Notario. “Així és com reforçàrem en el seu moment les plantilles dels col·legis municipals i de l’escoleta de Pinedo i ara el que fem és reforçar eixes plantilles per fer front a la pandèmia, per facilitar la implementació de les mesures de seguretat necessàries i garantir les condicions òptimes de treball per als empleats i empleades i per a l’alumnat i totes les indicacions de les autoritats sanitàries i de la Conselleria d’Educació”, ha explicat.



“Ara davant la situació provocada per la crisi de la COVID-19, estem des del servici de Personal reforçant eixa plantilla per atendre les necessitats derivades de les mesures de seguretat que cal implementar per a que les nostres escoles municipals siguen espais segurs per als nostres fills i filles. Este equip de govern ha fet una aposta decidida per la dignificació dels col·legis municipals, que ja són un referent clar en l’ensenyament públic a la nostra ciutat, i hem corregit les mancances generades per la inacció de governs anteriors, que van deixar de proveir places vacants i substitucions, la qual cosa va provocar l’obsolescència de la borsa de treball municipal i la reducció de les plantilles”, ha detallat Notario, qui ha posat com a exemple les intervencions d’urgència per dotar les plantilles en el mandat anterior dels col·legis Santiago Grisolía, Benimaclet i Fernando de los Ríos, utilitzant la borsa d’interins de la Conselleria d’Educació de la Generalitat. A més, ha ressaltat “el diàleg permanent i l’atenció constant de la Delegación de Personal per poder donar resposta el més ràpida possible a totes les necessitats que ens traslladen des de la Delegació d’Educació”.



“A més d’este reforç del personal, s’ha augmentat la neteja i desinfecció en tots els col·legis públics, el que ha suposat una injecció d’1,6 milions d’euros i la contractació de més de 100 persones. També s’han senyalitzat itineraris d’entrada i eixida en els col·legis municipals i s’han instal·lat mampares en aquells que ho necessitaven. En definitiva, este Ajuntament no ha escatimat ni un euro per garantir la seguretat dels treballadors i les treballadores municipals i dels nostres xiquets i xiquetes”, ha conclòs Notario.