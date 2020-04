L’Ajuntament de València reforça la vigilància en carrers, places i parcs davant l’exida dels xiquets a passejar

Print This Post

L’alcalde ha fet una crida al civisme i a la resposabilitat

L’Alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciat al concloure la reunió de la Comissió de Seguiment de l’evolució del coronavirus a la ciutat que l’ajuntament ha reforçat la vigilància policial i adverteix de les sancions a les famílies que, tot i fer ús del dret d’eixir a passejar durant una hora en les proximitats de sa casa, infringeixen la normativa de seguretat per a previndre nous focus d’expansió del coronavirus.

En esta trobada s’ha analitzat i valorat la informació remesa per la Policia Local ahir i s’ha decidit intensificar la vigilància en la zona del riu (especialment dels trams 9 al 12) i altres places i carrers de la via pública en què ahir es va observar algunes infraccions en les normes de seguretat establides per l’Estat d’Alarma arran la COVID-19.

Cal recordar que la infracció de les mesures de l’Estat d’Alarma poden comportar sancions d’un mínim de 600 euros per als qui infringisquen esta normativa.

A més Ribó ha comentat que ha fet arribar al Ministre de Sanitat una carta per a sol·licitar que puguen acudir als enterraments més de tres persones i s’amplie a tota la família directa.