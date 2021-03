L’Ajuntament de València remodelarà el jardí de la plaça de Calabuig

Connect on Linked in

Campillo destaca que es pretén “posar en valor esta zona, un dels pocs espais verds de l’entorn, que en l’actualitat no actua com a espai de convivència per al veïnat”

L’Ajuntament, a través del servici de Jardineria Sostenible, remodelarà el jardí de la plaça de Calabuig a través dels fons EDUSI al Cabanyal-Canyamelar-Cap de França. L’actuació inclou la renovació integral de l’àrea de jocs infantils, que seran inclusius per a xiques i xiquetes amb diversitat funcional, així com la reposició d’espècies arbòries i arbustives de les zones enjardinades dels costats. El projecte compta amb un pressupost de 25.513,49 euros i el termini d’execució de les obres és d’un mes. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha assenyalat que “es perseguix posar en valor esta zona, que és un dels pocs espais verds que hi ha a l’entorn i que en l’actualitat no té capacitat per actuar com a espai de convivència per als veïns i veïnes del barri”.

L’objectiu del projecte és millorar l’espai urbà del jardí de la plaça de Calabuig, al barri del Cabanyal-Canyamelar, segons ha explicat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, “en particular, millorar el seu atractiu, sobretot per als xiquets i xiquetes”. Es realitzarà la renovació de l’àrea de jocs infantils situada al centre, ampliant-la si fora possible, de manera que es canviarà el paviment de seguretat i els nous jocs que s’instal·len tindran caràcter inclusiu per tal de facilitar la integració dels xiquets i xiquetes amb diversitat funcional. D’altra banda, es reposaran les espècies arbòries i arbustives en la zona d’enjardinament perimetral.

Per al vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, “esta és la primera acció de totes les que portarem a terme a través dels fons EDUSI al Cabanyal-Canyamelar-Cap de França, ja que els projectes de remodelació de les zones enjardinades finalment sí podien ser objecte de finançament a través d’este programa. Este, com diem, és el primer projecte de tots els que vindran i que posarem en marxa enguany”.

Es tracta d’una actuació independent però paralel·la a les obres de conversió en zona de vianants de la plaça de Calabuig que es fa des de l’àrea de Desenvolupament Urbà, però totes dos intervencions s’han coordinat per optimitzar costos i evitar molèsties a la ciutadania. El projecte s’emmarca en l’Estratègia de Desenvolupament