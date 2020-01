L’Ajuntament de València renova el sistema audiovisual i d’il·luminació de la Cripta de Sant Vicent

Connect on Linked in

La Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals iniciarà, en breus dies, els treballs de renovació dels sistemes de vídeo, àudio, control i il·luminació expositiva de la Cripta de Sant Vicent, uns «treballs de millora» que, amb un pressupost de 67.260,55 euros es duran a terme en tres mesos.



La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha explicat que «els equips instal·lats eren molt antics i ja no comptaven amb cap mena de suport, és més, ja no existien en el mercat peces de reposició, per la qual cosa, des de la regidoria, hem adquirit una sèrie d’equipament nou per a dotar a la cripta de les últimes tecnologies i d’una funcionalitat diària, oferint als visitants una millor experiència en el seu accés a l’espai».



La Cripta Arqueològica de la Presó de Sant Vicent Màrtir romandrà tancada durant la realització dels treballs de renovació de l’audiovisual i il·luminació expositiva. La regidora ha aclarit que «any rere any els museus i monuments culturals de la ciutat de València van consolidant-se i augmentat el nombre de visitants». «Per això, invertir en cultura en l’àmbit local, renovant les instal·lacions i rehabilitant el patrimoni, actualitzant les propostes museogràfiques i incrementant el contingut dels espais, té una correlació directa amb l’increment de l’interés de la ciutadania per acostar-s’hi a descobrir la nostra història i els nostres artistes, per això estos treballs són molt importants per a la ciutat», ha manifestat.