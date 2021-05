L’Ajuntament de València renova el sistema de megafonia per avisos i bans en Pinedo, Massarrojos i La Torre

Connect on Linked in

L’Ajuntament de València ha encetat els treballs d’ampliació i reparació de la megafonia existent als pobles de Pinedo i Massarrojos i alhora instal·larà un sistema de megafonia completament nou al poble de la Torre. La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha explicat que estos treballs s’emmarquen dins de les intervencions derivades de les votacions majoritàries als pressupostos participatius DecidimVLC 2019.

“Volem insistir en la dignificació dels barris i pobles de València amb tot un seguit d’intervencions que vàrem encetar en 2015 amb l’arribada de Joan Ribó a l’Alcaldia de València”, ha explicat Notario. “Apostem per una política que creu que tots els ciutadans i ciutadanes de València tenen els mateixos drets i mereixen el mateix tracte, independentment d’on tinguen el seu domicili, i per això som especialment sensibles a les necessitats del veïnat dels nostres pobles, que ha estat tant de temps abandonat i per això hem prioritzat durant estos quasi sis anys les inversions en pobles en àmbits com el de l’enllumenat públic o l’adequació i la rehabilitació d’edificis municipals i altres instal·lacions”, ha detallat.

El pressupost total de les obres que es porten ara a terme és de 28.079,10 euros i s’estima que les obres hauran finalitzat totalment a finals del mes de juny.

Estes obres de renovació de la megafonia se sumen a les ja realitzades per la Regidoria de Gestió de Recursos en la passada legislatura: en 2019, amb el finançament del Pla Som+ de la Diputació de València, es va dur a terme l’adequació i modernització de la instal·lació existent de megafonia en Benifaraig, amb un pressupost de 9.247,41 euros; en 2017, es va renovar el sistema de megafonia al poble de Castellar-l’Oliveral.