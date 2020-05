L’Ajuntament de València reprèn el servici d’ecoparcs mòbils a partir de hui després de dos mesos de suspensió temporal per la covid-19

Connect on Linked in

Campillo: “És un servici molt important perquè moltes localitats no tenen la grandària suficient com per a tenir un ecoparc fix”





Amb motiu del pas de València a la Fase 1 de desescalada de l’Estat d’Alarma per la COVID-19, l’Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l’Espai Públic de València encapçalada per Sergi Campillo, tornarà a partir de hui a prestar els servicis municipals de recollida de residus especials en tot el municipi. Ho farà gràcies als tres ecoparcs mòbils municipals i a l’ecoparc mòbil de l’Entitat Metropolitana de Tractament de Residus (EMTRE), després de més de dos mesos de suspensió temporal del servici.



El vicealcalde i regidor de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l’Espai Públic, Sergi Campillo, ha sigut l’encarregat d’anunciar la represa del servici d’ecoparcs mòbils de Valéncia, tant de la EMTRE com els municipals, des de hui dilluns 18 de maig. Campillo ha posat en valor este servici en recordar que “moltes localitats no tenen grandària suficient com per a tenir un ecoparc fix, recordem que hi ha 20 en tota l’àrea metropolitana i tenim un servici d’ecoparc mòbil que es dirigix a estos municipis més xicotets o, en el cas de València, als nostres pobles del sud i del nord perquè tinguen un servici de recollida de trastos que d’una altra manera moltes vegades acabaria en el contenidor gris”.



En este sentit, Campillo ha insistit en la importància de “reciclar bé tots els objectes electrònics, els xicotets electrodomèstics no es poden tirar al contenidor gris i, per tant, cal telefonar al 010 perquè en el cas de València vaja el servici municipal porta a porta a recollir-lo o bé cal anar a un ecoparc fix o mòbil per a dipositar-lo”.



El servici municipal de recollida personalitzada de residus especials domiciliaris, que es va suspendre provisionalment el passat 15 de març quan va entrar en vigor l’Estat d’Alarma nacional a causa de la crisi sanitària, es reprèn hui. Es recol·lectaran tubs fluorescents, piles, olis usats, telèfons mòbils, xicotets electrodomèstics o radiografies, entre altres residus. Es tracta de 56 punts nets itinerants de freqüència setmanal en el conjunt del municipi, en les seues ubicacions i horaris habituals de matí i vesprada senyalitzats en la via pública que els valencians i les valencianes poden consultar en la web municipal.



Així mateix, els ciutadans i les ciutadanes podran consultar l’emplaçament de les 14 ubicacions de l’ecoparc mòbil de la EMTRE, que està programada des de hui i fins dijous que ve 21 de maig en la façana lateral de l’Ajuntament de València, en l’antiga Tabacalera que dóna al carrer Naturalista Arévalo Baca.



Cal assenyalar que estos servicis municipals atenen un gran nombre de persones, en 2019 van ser més de 15.000 usuaris i usuàries que van suposar un total de 31,6 tones de residus i més de 382.000 unitats de residus variats, entre els quals destaquen 20 tones de trastos; 3 tones d’olis usats; més de 185.000 càpsules de cafè; 50.000 xicotets aparells elèctrics; 27.000 piles; 19.000 tubs fluorescents; 26.000 radiografies; 11.700 cartutxos tòner; 5.500 cintes de vídeo; o 1.500 telèfons mòbils.