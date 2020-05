Es pot participar fins al 17 de maig, i les millors imatges seran exposades a la ciutat entre els mesos de juny a setembre



L’Ajuntament de València se suma a la iniciativa #PHEdesdemibalcón, una convocatòria de PhotoEspaña oberta a tota la ciutadania que pretén recollir, mostrar i reconéixer la responsabilitat i capacitat de resistència dels veïns i veïnes de cada ciutat, així com la seua comunicació, reflexió i les seues vivències personals durant les setmanes de confinament per la pandèmia de COVID-19. La proposta consisteix a compartir a través de les xarxes socials i fins el pròxim dia 17 fotografies de la ciutadania des dels seus balcons i finestres. Les millors imatges seran objecte d’una gran exposició els pròxims mesos de juny a setembre.



La convocatòria es dirigeix a les grans ciutats espanyoles perquè s’unisquen a este homenatge als seus ciutadans i ciutadanes. L’Ajuntament de València se suma a la proposta i, juntament amb la resta d’ajuntaments participants en #PHEdesdemibalcó presentarà les vivències personals dels seus ciutadans i ciutadanes durant estos dies. Posteriorment, PHotoEspaña seleccionarà en cada ciutat les millors 50 fotografies participants que seran exposades en gran format una exposició col·lectiva, en el marc de la XXIII edició de PHotoEspaña, a partir del pròxim mes de juny.



Des de l’entitat convocant, s’ha subratllat «el talent i la creativitat de tota la ciutadania, i conscients del paper que balcons i finestres estan jugant en estos dies de quarantena, s’obri esta convocatòria a través de les xarxes socials per a qualsevol persona que vulga compartir una imatge des del seu balcó».



La temàtica de la convocatòria és lliure, i la participació està oberta a tots els públics. Cada persona participant deurà: seguir al compte de PHotoESPAÑA en Instagram: @photoespana_, pujar les seues fotografies a través del seu perfil d’Instagram amb les etiquetes #PHEdesdemibalcón i #PHE20, així com etiquetar el compte de PHotoESPAÑA @photoespana_ (el perfil haurà d’estar obert mentre dure la convocatòria), i registrar la seua participació a través del formulari que apareix al web www.phe.es. En esta web es mostrarà una selecció diària de les millors imatges participants mitjançant una galeria virtual.



#PHEdesdemibalcón és una crida a la creativitat i exploració artística de la ciutadania, que pren com a punt de partida finestres i balcons, elements de gran significat estos dies, i que apareixen com a referents al llarg de tota la història de l’art mundial. Des de PHE se citen exemples en la història de la pintura, ja des del Renaixement, com Woman at a Window, de Caspar David Friedrich (1822); Figura en una finestra, de Dalí (1925); o Mujer sentada ante una ventana, de Picasso (1937), així com The Artist’s Sister at a Window, de Berthe Morisot (1869); Open Window, Collioure, d’Henri Matisse (1905); Niña en la ventana, d’Aurelio Arteta (1920); La Clef dones champs, de René Magritté (1936); o Cape Cod Morning, d’Edward Hopper (1950).



Això pel que respecta a la pintura, però la història de la fotografia està jalonada d’una infinitat de treballs d’autors que han reflexionat entorn de l’espai interior i exterior. Des de la primera fotografia Point de vue du Gras, de Nicéphore Niépce presa des de la finestra de la seua casa al juny de 1826, fins a l’actualitat: Maria, Nova York, de Lee Friedlander. (1959); L’amor, d’Adriana Lestido (1992-2005); The models, d’Alessandra Sanguinetti. (2000); The Bedroom, de Sarah Jones (2002); o Al final del corredor, d’Alberto García Alix. (2002), entre altres.



Les persones interessades poden participar pujant les imatges a través d’Instagram i registrant-les en el formulari de PhotoEspaña. No s’acceptaran les imatges remeses a cap correu del festival, ni tampoc les compartides a través de Facebook o una altra xarxa social. Cada persona pot participar amb quantes imatges vulga, encara que en la plataforma les imatges han de pujar-se una a una.