L’Ajuntament de València sufragarà la taxa de clavegueram de persones en situació de vulnerabilitat

El Consistori firma un conveni amb Acciona per ajudar les famílies que no poden fer front a este gasto

La regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, i la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, han firmat este matí un conveni amb Acciona per al pagament de la taxa de clavegueram a persones en situació o risc d’exclusió social a la ciutat de València. Es podran beneficiar d’esta ajuda els veïns i veïnes que no poden fer front a este gasto, considerats com a llar vulnerable pels Servicis Socials municipals. L’acord s’afegix al “que tenim signat amb la Fundació Aigües de València per a la part que correspon al subministrament d’aigua potable”, ha recordat Valía. Per a Lozano, es tracta “d’un pas més per garantir el dret al subministrament d’aigua”.



El conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de València i Acciona permetrà sufragar el gasto que suposa la taxa de clavegueram per a les persones que es troben en una situació vulnerable. L’acord, impulsat des de la Regidoria del Cicle Integral de l’Aigua en col·laboració amb Servicis Socials, té un import de 50.000 euros i s’unix “al conveni signat amb la Fundació Aguas de Valencia per a la part que correspon al subministrament d’aigua potable”, segons ha explicat la responsable de Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía. “Ara amb este nou conveni podem sufragar també els costos que suposa la taxa de clavegueram per a estes famílies”.



Per la seua part, l’edil de Servicis Socials, Isabel Lozano, ha destacat que “este conveni és un pas més perquè totes les persones de la ciutat de València en situació de dificultats econòmiques tinguen garantit el dret al subministrament d’aigua”. Des dels Servicis Socials municipals es derivaran les famílies en condicions o en risc d’exclusió social perquè es puguen beneficiar d’esta ajuda. “Donem un pas més per garantir el subministrament d’aigua”, ha remarcat Lozano.