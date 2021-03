L’Ajuntament de València s’uneix a la petició d’una llei estatal Trans urgent

Print This Post

L’Ajuntament de València s’ha unit a la celebració del Dia per la Visibilitat Trans, que este migdia ha tingut lloc a les portes de la Casa Consistorial. En l’acte, convocat pel col·lectiu Lambda, s’ha llegit un manifest per demanar que l’Estat legisle de forma urgent una llei trans, que es troba pendent des de fa anys.

Per la seua part, la regidora d’Igualtat, Lucía Beamud. Beamud ha assegurat que els dies de visibilitat són molt importants per lluitar contra la transfòbia i per véncer estereotips.

Els problemes de les persones trans són problemes que es poden resoldre més fàcilment amb una legislació adequada.