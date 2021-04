L’Ajuntament de València ultima les obres de rehabilitació de la casa natalícia de Sant Vicent Ferrer

Connect on Linked in

El projecte per rehabilitar la Casa Natalícia de Sant Vicent Ferrer, donar solució als problemes constructius tant estructurals com d’impermeabilitat i millorar les característiques arquitectòniques, històriques i d’imatge de l’edifici estan a punt de concloure, segons ha explicat la regidora de Gestió de Recursos de l’Ajuntament de València, Luisa Notario. L’impuls d’esta intervenció integral ha coincidit en el temps amb la celebració del sisé centenari de la mort d’una de les figures històriques més rellevants per a la ciutat de València per la seua transcendència en àmbits molt diversos.

Notario ha explicat que este projecte és fruit de l’anàlisi de necessitats i l’avaluació econòmica dels treballs d’adequació i conservació de l’edifici, entre els carrers de la Mar i del Pouet de Sant Vicent, a partir de la sol·licitud realitzada pel seu superior, José Manuel Alcàsser. “Esta intervenció culmina d’alguna manera tot un seguit de mesures que des de l’Ajuntament de València hem volgut impulsar per promocionar la trajectòria d’una figura històrica per a la nostra ciutat no sols en l’àmbit religiós”, ha destacat.

Les obres han comptat amb un pressupost total de 410.488 euros, amb una aportació inclosa fins els 75.000 euros del Ministeri d’Hisenda, a través del Pla d’Inversions Financerament Sostenibles. La seua execució ha permés la visualització de zones anteriorment ocultes que presentaven importants patologies sobre les que s’ha decidit actuar a través d’un modificat del contracte. Així les coses, s’han detectat a la coberta greus problemes de la seua estructura tant per podriment com per atac de xilòfags, motiu pel qual ha sigut necessari incrementar les unitats previstes en projecte de tractaments beta amb resines, així com adoptar com a mesura suplementària de seguretat la unió de tots dos trams de fusta en bon estat amb xapes d’acer caragolades lateralment i substituint per fusta nova les que estaven en pitjor estat. Pel que fa a l’estat de l’enllistonat de la coberta al carrer de la Mar, ha sigut necessària la seua substitució completa. D’altra banda, també s’ha detectat l’existència de xilòfags actius, el que ha fet imprescindible la instal·lació d’un sistema antitèrmits per esquers inhibidors del creixement per a assegurar el bon manteniment a llarg termini de l’edifici.

Pel que fa a problemes d’humitat per capil·laritat, especialment en les zones del semisoterrani, s’ha optat per realitzar perforacions de drenatge fins la cara inferior de la solera, de manera que, en cas d’inundació, puguen evacuar al pou i no afecten al paviment. A més, s’ha instal·lat un sistema de control d’humitats i s’ha millorat la ventilació de l’espai.

Quant a la volta neogòtica, del segle XVII, el seu desmuntatge ha permés l’estudi detallat de l’estat. S’ha reconstruit el revestiment d’estuc de calç del plement més pròxim a l’arc toral de l’accés, adaptant-lo a la resta de plements que es troben en bon estat. Pel que fa al revestiment daurat, es tracta d’or de 23 quirats que es trobava en un acceptable estat de conservació en alguns dels seus trams i ha precisat de la seua neteja, fixació de zones amb clevills o en despreniment i reparacions puntuals.

La intervenció s’ha completat amb una instal·lació contra incendis que comprén a banda de la central compacta i detectors de fum, detectors òptics, polsadors manuals, sirena, etc.